Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Командующий рассказал о работе по передислокации Каспийской флотилии

05.04.2018 РИА Новости 101 0
0
Понравилась новость?
 0
Малый ракетный корабль Град Свияжск во время учений Каспийской флотилии. Архивное фото
Малый ракетный корабль Град Свияжск во время учений Каспийской флотилии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Денис Абрамов

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Командующий Каспийской флотилии контр-адмирал Сергей Пинчук рассказал о ходе работ по ее передислокации в Дагестан, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

О предстоящем переводе Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск объявил на селекторном совещании 2 апреля министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, количество военнослужащих там "будет увеличиваться кратно". Этот шаг, отметил Шойгу, призван укрепить безопасность в Каспийском регионе.

"Уже сегодня активно ведутся строительные работы на инфраструктуре военного городка в Каспийске. В высокой степени готовности жилищно-казарменный фонд. Дополнительно проводятся работы по созданию культурно-досугового центра, начал свою работу военный госпиталь. Формируется фонд служебного жилья", - приводятся слова Пинчука в материале "Красной звезды".

Как отметил командующий, для размещения корабельно-катерного и судового состава поэтапно началось строительство причалов и гидротехнических сооружений в Махачкале. Ведется подготовка к строительству объектов, обеспечивающих жизнедеятельность, учебно-тренировочного комплекса и складской зоны.

"Бесспорно, это большая, серьезная задача. Но в результате наш Военно-морской флот получит новые пункты базирования, отвечающие всем современным требованиям. Дислокация кораблей будет организована на море в непосредственной близости от полигонов боевой подготовки. Наличие в составе флотилии кораблей, подразделений морской пехоты, авиации, соединений боевого и материально-технического обеспечения, наращивание систем связи позволит иметь на Каспии самодостаточную универсальную группировку сил (войск) флота", - сказал "Красной звезде" контр-адмирал.

Он сообщил, что в рамках реализации программы строительства и развития Военно-морского флота флотилия продолжит получать новые корабли, современные образцы вооружения и военной техники. Такая работа уже проведена и спланирована. По словам Пинчука, все работы по передислокации флотилии будут реализовываться синхронно.

По его словам, главным при этом остаются те, кто несет боевое дежурство, боевую службу и совершенствует мастерство на мероприятиях боевой подготовки.

"Именно поэтому создание социальной инфраструктуры для военнослужащих и членов их семей является для командования одной из приоритетных задач, решение которой осуществляется при поддержке правительства республики Дагестан. Жилье, школы, детские сады спланированы к строительству по республиканской программе развития региона и программе комплексного развития моногородов России", - добавил Пинчук.
04.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
КФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.04 02:16
  • 29
Вместо ПАК ДА будет запущена в производство новая версия дальнего бомбардировщика Ту-22М
  • 05.04 02:11
  • 1
Кто победит в подводной войне: американская субмарина типа "Вирджиния" или новая российская лодка проекта "Ясень"
  • 05.04 02:03
  • 1
"Нудоль" на смену "Амуру": какой будет новая противоракета России
  • 05.04 01:59
  • 1
Гроза "Кобр": Почему "Тунгуска" остается зенитной самоходкой №1 в мире
  • 05.04 01:49
  • 33
Минобороны планирует оснастить все ракетоносцы Ту-160 двигателями НК-32
  • 05.04 01:16
  • 1
Флотский реестр. Какие корабли усилят ВМФ России к 2020 году
  • 05.04 00:37
  • 8
ФСБ предотвратила передачу секретных данных иностранным спецслужбам
  • 04.04 22:30
  • 709
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 04.04 22:11
  • 1
Комиссия Роскосмоса рассмотрит доработанный эскизный проект ракеты "Союз-5"
  • 04.04 19:25
  • 1
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
  • 04.04 19:23
  • 6525
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.04 18:22
  • 5
На базе Т-15 "Армата" появится "русская Меркава"
  • 04.04 17:55
  • 1
Новая военная игрушка Путина
  • 04.04 17:31
  • 1397
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.04 17:02
  • 1
Ростех представил самолет для региональной авиации будущим эксплуатантам
другие обсуждаемые темы