Командующий рассказал о работе по передислокации Каспийской флотилии



Малый ракетный корабль Град Свияжск во время учений Каспийской флотилии. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Денис Абрамов Малый ракетный корабль Град Свияжск во время учений Каспийской флотилии. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Денис Абрамов

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Командующий Каспийской флотилии контр-адмирал Сергей Пинчук рассказал о ходе работ по ее передислокации в Дагестан, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

О предстоящем переводе Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск объявил на селекторном совещании 2 апреля министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, количество военнослужащих там "будет увеличиваться кратно". Этот шаг, отметил Шойгу, призван укрепить безопасность в Каспийском регионе.

"Уже сегодня активно ведутся строительные работы на инфраструктуре военного городка в Каспийске. В высокой степени готовности жилищно-казарменный фонд. Дополнительно проводятся работы по созданию культурно-досугового центра, начал свою работу военный госпиталь. Формируется фонд служебного жилья", - приводятся слова Пинчука в материале "Красной звезды".

Как отметил командующий, для размещения корабельно-катерного и судового состава поэтапно началось строительство причалов и гидротехнических сооружений в Махачкале. Ведется подготовка к строительству объектов, обеспечивающих жизнедеятельность, учебно-тренировочного комплекса и складской зоны.

"Бесспорно, это большая, серьезная задача. Но в результате наш Военно-морской флот получит новые пункты базирования, отвечающие всем современным требованиям. Дислокация кораблей будет организована на море в непосредственной близости от полигонов боевой подготовки. Наличие в составе флотилии кораблей, подразделений морской пехоты, авиации, соединений боевого и материально-технического обеспечения, наращивание систем связи позволит иметь на Каспии самодостаточную универсальную группировку сил (войск) флота", - сказал "Красной звезде" контр-адмирал.

Он сообщил, что в рамках реализации программы строительства и развития Военно-морского флота флотилия продолжит получать новые корабли, современные образцы вооружения и военной техники. Такая работа уже проведена и спланирована. По словам Пинчука, все работы по передислокации флотилии будут реализовываться синхронно.

По его словам, главным при этом остаются те, кто несет боевое дежурство, боевую службу и совершенствует мастерство на мероприятиях боевой подготовки.

"Именно поэтому создание социальной инфраструктуры для военнослужащих и членов их семей является для командования одной из приоритетных задач, решение которой осуществляется при поддержке правительства республики Дагестан. Жилье, школы, детские сады спланированы к строительству по республиканской программе развития региона и программе комплексного развития моногородов России", - добавил Пинчук.