Генсек ОБСЕ встретится с Шойгу



Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил журналистам, что намерен в среду встретиться с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Я сегодня встречусь с министром обороны Шойгу", - сказал Гремингер.

Он добавил, что проведет сегодня встречу с замгенсека ООН Владимиром Воронковым.

Гремингер принимает участие в Московской конференции по безопасности.