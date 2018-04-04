Генсек ОБСЕ встретится с Шойгу
|
|
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил журналистам, что намерен в среду встретиться с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
"Я сегодня встречусь с министром обороны Шойгу", - сказал Гремингер.
Он добавил, что проведет сегодня встречу с замгенсека ООН Владимиром Воронковым.
Гремингер принимает участие в Московской конференции по безопасности.
|
04.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.04.2018 Участники MCIS-2018 обсудят в Москве глобальную безопасность
17.10.2017 Запад атаковал "Запад-2017" по заветам Геббельса
04.10.2017 Российско-белорусские учения "Запад-2017": Оправдались ли опасения соседних государств? (EurasiaNet, США)
15.09.2017 Стратегические учения "Запад-2017" стартуют в России и Белоруссии
13.09.2017 Bейшнория не пройдет
27.04.2017 Шойгу обсудит проблемы безопасности в мире с коллегами из ряда стран
19.04.2017 НАТО нечего сказать