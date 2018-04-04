Путин заявил о сохраняющейся опасности от ИГ*



Президент России Владимир Путин. архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Президент России Владимир Путин. архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Несмотря на военное поражение, группировка "Исламское государство"* еще способна на вылазки в разных регионах мира, и чтобы противостоять ей, нужно подумать о новых формах международного взаимодействия.

Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам Московской конференции по международной безопасности, которое зачитал в среду секретарь Совбеза Николай Патрушев.

"Несмотря на свое военное поражение, эта террористическая группировка (ИГ*) сохраняет значительный деструктивный потенциал, способность быстро менять тактику и совершать вылазки в различных странах и регионах мира. Большую опасность представляют и другие экстремистские структуры", - говорится в приветствии.

В этих условиях, считает Путин, "необходимо вместе подумать о новых формах многостороннего взаимодействия, которые позволили бы закрепить успехи, достигнутые в борьбе с терроризмом, и пресечь дальнейшее распространение этой угрозы".

*Террористическая организация, запрещена в России