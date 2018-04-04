Шойгу: претензии стран на исключительность подталкивают к гонке вооружений
|
|
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости . Минобороны России
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Претензии некоторых стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружений, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Претензии отдельных стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружений", - сказал Шойгу на VII Московской конференции по международной безопасности.
|
04.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.04.2018 Россия и Мозамбик подписали соглашение об упрощенном заходе кораблей ВМФ
05.04.2018 Шойгу рассказал о программе по военной линии между Россией и Пакистаном
05.04.2018 Россия и Гвинея подписали соглашение о военном сотрудничестве
05.04.2018 Выступление министра обороны Ирана на VII Московской конференции по международной безопасности
05.04.2018 Россия и Вьетнам подписали дорожную карту развития военного сотрудничества
05.04.2018 Шойгу: дезинтеграция Ливии привела к усилению террористической угрозы в Африке
05.04.2018 Шойгу: нагнетание ситуации на Корейском полуострове может привести к войне
05.04.2018 Военные РФ за несколько месяцев сбили в Сирии 17 БПЛА, способных летать на 100 км