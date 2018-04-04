Шойгу: претензии стран на исключительность подталкивают к гонке вооружений



Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости . Минобороны России Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Архивное фото.Источник: © РИА Новости . Минобороны России

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Претензии некоторых стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружений, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Претензии отдельных стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружений", - сказал Шойгу на VII Московской конференции по международной безопасности.