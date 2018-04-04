ФСБ предотвратила 25 из 29 терактов в России в прошлом году



Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Двадцать пять терактов было предотвращено в России в 2017 году, четыре террористам все-таки удалось осуществить, заявил в среду директор ФСБ РФ Александр Бортников

"Только в минувшем году в России было предотвращено 25 терактов, совершено четыре", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.