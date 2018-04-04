Нельзя допустить перегруппировки сил террористов, заявил Бортников



Боевики ИГИЛ (запрещена в РФ) с БЛА.

Источник: amaq / YouTube Боевики ИГИЛ (запрещена в РФ) с БЛА.Источник: amaq / YouTube

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ считает крайне важным не допустить перегруппировки и восполнения сил террористов в мире, сообщил в среду директор ФСБ Александр Бортников.

"Сейчас крайне важно не допустить перегруппировки и восполнения сил террористов и их адаптации в изменившихся условиях. ИГИЛ* и другие структуры предпринимают настойчивые попытки добиться этого", - сказал Бортников на Московской международной конференции по безопасности.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.