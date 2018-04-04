Нельзя допустить перегруппировки сил террористов, заявил Бортников
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Боевики ИГИЛ (запрещена в РФ) с БЛА.
Источник: amaq / YouTube
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ считает крайне важным не допустить перегруппировки и восполнения сил террористов в мире, сообщил в среду директор ФСБ Александр Бортников.
"Сейчас крайне важно не допустить перегруппировки и восполнения сил террористов и их адаптации в изменившихся условиях. ИГИЛ* и другие структуры предпринимают настойчивые попытки добиться этого", - сказал Бортников на Московской международной конференции по безопасности.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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04.04.2018
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