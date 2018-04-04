Шойгу рассказал, как ВКС поднимались на перехват самолетов НАТО у границ



Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на VII Московской конференции по международной безопасности. 4 апреля 2018.

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на VII Московской конференции по международной безопасности. 4 апреля 2018.Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские истребители с начала 2018 года более 25 раз поднимались на перехват самолетов НАТО у границ страны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Повысилась интенсивность полётов натовской авиации вдоль российских границ. Начиная с января, истребители ВКС России поднимались на перехват более 25 раз. В итоге резко возросла опасность провокаций и военных инцидентов", - сказал Шойгу на открытии VII Московской конференции по международной безопасности.