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Шойгу рассказал, как ВКС поднимались на перехват самолетов НАТО у границ

05.04.2018 РИА Новости 106 0
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на VII Московской конференции по международной безопасности. 4 апреля 2018
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на VII Московской конференции по международной безопасности. 4 апреля 2018.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские истребители с начала 2018 года более 25 раз поднимались на перехват самолетов НАТО у границ страны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Повысилась интенсивность полётов натовской авиации вдоль российских границ. Начиная с января, истребители ВКС России поднимались на перехват более 25 раз. В итоге резко возросла опасность провокаций и военных инцидентов", - сказал Шойгу на открытии VII Московской конференции по международной безопасности.
04.04.2018
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Шойгу Сергей
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