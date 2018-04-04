Россия и Монголия готовят третью программу ВТС



Площадь Сухэ-Батора в центре Улан-Батора. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Площадь Сухэ-Батора в центре Улан-Батора. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия и Монголия готовят очередную, третью по счёту, программу военно-технического сотрудничества (ВТС) на период с 2019-го по 2024 год, сообщил министр обороны Монголии Нямагийн Энхболд.

"С Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству работаем над проектом третьей среднесрочной программой ВТС между нашими странами на период с 2019-го по 2024 год", - сказал Энхболд в среду на переговорах с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу.

Монгольское правительство, отметил министр, придаёт первостепенное значение отношениям с Россией и проводит курс на установление с РФ стратегического партнёрства.

"Среди прочих программ развития стратегического партнёрства между двумя странами предусматривается продолжение военно-технического сотрудничества в соответствии со среднесрочными программами по ВТС", - сказал министр.

Он выразил благодарность министерству обороны РФ за оказываемую Монголии военно-техническую помощь, за возможность монгольским детям обучаться в довузовских учреждениях российского военного ведомства.

Шойгу поблагодарил коллегу за участие в 7-й Московской конференции по международной безопасности.