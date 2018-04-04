Снайперский огонь зенитного комплекса "Панцирь-С1" попал на видео



Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Источник: rg.ru Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".Источник: rg.ru

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" Тихоокеанского и Балтийского флотов выполнили боевые стрельбы по мишеням. Учения прошли на полигоне в Калининградской области, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Стреляли военнослужащие по мишеням, которые имитируют бронетехнику и средства воздушного нападения "противника". По итогам, все мишени поразили из скорострельных пушек. Всего в учениях были задействованы около пятидесяти военнослужащих соединений Противовоздушной обороны Балтийского флота, войск и сил на Северо-востоке России и два зенитных ракетно-пушечных комплекса. Состоялись учения в рамках второго этапа межфлотского конкурса по полевой выучке подразделений ПВО "Ключи от неба". В 2018 году он проходит на полигонах Балтийского флота. Видео стрельб опубликовал телеканал "Звезда".

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов. Может защищать их от наземных и надводных угроз. Время развертывания комплекса - 5 минут, время реакции - 4-6 секунд. Экипаж - три человека. Боезапас - 12 ракет 57Э6-Е, 1400 снарядов. Стоит ракетное и пушечное вооружение.

Светлана Цыганкова