Ростех представил самолет для региональной авиации будущим эксплуатантам



Опытный образец цельнокомпозитного самолёта ТВС-2ДТС (регистрационный номер RA-2847G) разработки ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина» в окраске. Новосибирск, 15.07.2017.

Источник: С.Иванцов / Александр Козлов / russianplanes.net Опытный образец цельнокомпозитного самолёта ТВС-2ДТС (регистрационный номер RA-2847G) разработки ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина» в окраске. Новосибирск, 15.07.2017.Источник: С.Иванцов / Александр Козлов / russianplanes.net

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) и Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА им. С.А.Чаплыгина) провели презентацию самолета для региональной авиации ТВС-2ДТС. Его серийное производство должно начаться в 2021 году на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ) холдинга, а первым эксплуатантом станет якутская авиакомпания "Полярные авиалинии".

"Проект реализуется в рамках государственной программы развития регионального авиасообщения на отдаленных территориях. Мы рассчитываем, что ввод в эксплуатацию нового самолета позволит соединить авиамаршрутами самые труднодоступные населенные пункты Якутии и Бурятии. ТВС-2ДТС прекрасно подходит для этой цели, поскольку обладает повышенной проходимостью и разработан с учетом эксплуатации в самых жестких климатических условиях", - сообщили в аппарате авиационного кластера Ростеха.

Презентация самолета прошла в Якутске. В ходе нее состоялось несколько опытных полетов с участием штатных пилотов "Полярных авиалиний". Их комментарии лягут в основу дальнейшей адаптации самолета под эксплуатацию в условиях экстремально низких температур.

ТВС-2ДТС – легкомоторный самолет, разработанный СибНИА им. С.А.Чаплыгина в качестве замены используемым сегодня региональной авиацией Ан-2. Его планируется использовать для решения проблемы низкой транспортной доступности отдаленных населенных пунктов регионов России, решения государственных задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению, выполнения работ по тушению лесных пожаров, выполнения сельскохозяйственных работ. Одним из требований к самолету является возможность посадки на грунтовые взлетно-посадочные полосы, а также воду и лед.

На прошедшем в феврале 2018 года Российском инвестиционном форуме в Сочи холдинг "Вертолеты России", Минпромторг РФ, Минтранс РФ, а также республики Якутия и Бурятия подписали соглашение об организации местных воздушных линий, предполагающее развертывание производства легкомоторных самолетов на мощностях Улан-Удэнского авиационного завода. В период до 2025 года предприятие планирует поставить для нужд региональной авиации до 200 таких машин.

"Сегодня в России зарегистрировано около 1300 самолетов Ан-2, из которых в состоянии летной годности находятся только 300 машин. Нам предстоит решить масштабную задачу по возрождению сети регулярных региональных авиаперевозок", - отметил управляющий директор АО "У-УАЗ" Леонид Белых.

В настоящий момент на У-УАЗ развернута подготовка к производству, которую планируется завершить к 2020 году. После этого завод соберет несколько опытных образцов самолета, которые примут участие в сертификационных испытаниях. Запуск ТВС-2ДТС в серию намечен на 2021 год. При этом У-УАЗ будет осуществлять финальную сборку, и в производстве самолета будут также задействованы другие предприятия холдинга.