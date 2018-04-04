США восхитились российскими кораблями проекта 22160



Патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков".

Источник: Игорь Александров (via forums.airbase.ru ) Патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков".Источник: Игорь Александров (via forums.airbase.ru )

Российские патрульные корабли проекта 22160 представляют собой инновационное и довольно умное решение, поскольку при сопоставимых возможностях почти в два раза меньше американских литоральных боевых кораблей программы LCS (Littoral combat ship). Об этом пишет The Drive.

"Россия строит полдюжины патрульных кораблей проекта 22160, которые используют инновационный и компактный дизайн, обеспечивающий много возможностей и потенциально огромный боевой удар в относительно небольшом корпусе", — отмечает американское издание.

В The Drive подчеркивают, что проект 22160 реализует "достаточно инновационную концепцию для того, чтобы западные военно-морские силы изучали ее как источник вдохновения для своих будущих многоцелевых боевых кораблей". Издание также замечает высокую стоимость американских кораблей по сравнению с российскими.

Корветы проекта 22160 предназначены для охраны прибрежных вод. Корабль водоизмещением 1,7 тысячи тонн использует технологию снижения заметности, развивает скорость до 27 узлов, вооружен 76-миллиметровой артустановкой АК-176МА, оснащен гидроакустическим комплексом, несет вертолет и ракетное вооружение.

Строящиеся для по программе LCS корабли ВВС США предназначены для патрулирования прибрежной зоны, борьбы с надводными и подводными силами противника, противодействия беспилотникам и разведки.