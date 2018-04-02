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Огонь орудий мобильного комплекса "Берег" показали на видео

03.04.2018 Российская газета 193 0
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Комплекс "Берег"
130-мм самоходный артиллерийский комплекс "Берег".
Источник: rg.ru

На Таманском полуострове военнослужащие береговой ракетно-артиллерийской бригады Новороссийской военно-морской базы провели стрельбы по надводным кораблям противника. Огонь вели орудия 130-мм самоходного артиллерийского комплекса "Берег".



Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, дивизионы мобильных береговых противокорабельных комплексов "Бастион" и "Берег", совершив марш в район мыса Железный Рог, оборудовали позиции пусковых ракетных установок и артиллерии. После чего артиллеристы открыли огонь по морским мишеням, имитирующим высокоскоростные суда условного противника на значительном удалении от побережья.

Отметим, что артиллерийская система береговой обороны "Берег" - единственная в мире артсистема, способная поражать надводные корабли со скоростными характеристиками до 100 узлов (185 километров в час), с радиусом обнаружения до 35 километров и дальностью действия до 22 километров.

Достоинства артиллерийской системы "Берег" - крупный калибр, высокая универсальность, как по целям, так и по используемым боеприпасам, выбор режима боевой работы и высокая общая скорострельность. Кроме того, "Берег" может вести огонь и по наземным целям. Одновременно может сопровождать четыре цели.

Мобильный комплекс береговой артиллерии принят на вооружение российской армии в 2003 году.


Николай Грищенко
02.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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