Огонь орудий мобильного комплекса "Берег" показали на видео
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130-мм самоходный артиллерийский комплекс "Берег".
Источник: rg.ru
На Таманском полуострове военнослужащие береговой ракетно-артиллерийской бригады Новороссийской военно-морской базы провели стрельбы по надводным кораблям противника. Огонь вели орудия 130-мм самоходного артиллерийского комплекса "Берег".
Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, дивизионы мобильных береговых противокорабельных комплексов "Бастион" и "Берег", совершив марш в район мыса Железный Рог, оборудовали позиции пусковых ракетных установок и артиллерии. После чего артиллеристы открыли огонь по морским мишеням, имитирующим высокоскоростные суда условного противника на значительном удалении от побережья.
Отметим, что артиллерийская система береговой обороны "Берег" - единственная в мире артсистема, способная поражать надводные корабли со скоростными характеристиками до 100 узлов (185 километров в час), с радиусом обнаружения до 35 километров и дальностью действия до 22 километров.
Достоинства артиллерийской системы "Берег" - крупный калибр, высокая универсальность, как по целям, так и по используемым боеприпасам, выбор режима боевой работы и высокая общая скорострельность. Кроме того, "Берег" может вести огонь и по наземным целям. Одновременно может сопровождать четыре цели.
Мобильный комплекс береговой артиллерии принят на вооружение российской армии в 2003 году.
Николай Грищенко
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02.04.2018
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