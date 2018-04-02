Решающий удар сирийских РСЗО по боевикам в Аль-Гуте попал на видео
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Удар РСЗО по позициям боевиков в Аль-Гуте.
Источник: rg.ru
Атаку реактивной артиллерии снял разведывательный беспилотник в ночном режиме.
Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении проекта WarDoc, который выложил их на своем канале в Youtube.
В ролике с высоты птичьего полета открывается впечатляющая панорама военных действий. Беспилотник зафиксировал не только удары РСЗО и их последствия, но и бегство колонн боевиков.
Как уточняется в сюжете, обстрел производил батальон национального ополчения "Щит Родины" при координации с САА. Удары наносили РСЗО сирийского производства. Как ранее пояснял военный эксперт Юрий Лямин, в Сирии создано целое семейство импровизированных реактивных систем разного калибра. Они носят название Golan 65, Golan 250, Golan 300 и Golan 400.
Последняя модель применялась как раз против боевиков, засевших в Восточной Гуте.
Эти мощные РСЗО, имеющие три пусковых трубы, выполнены на шасси российского автомобиля ГАЗ-3308 "Садко".
Ракетный комплекс способен разрушать бетонные укрепления и неглубокие окопы. Также он оказывает сильный деморализующий эффект на противника.
Олег Корякин
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02.04.2018
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