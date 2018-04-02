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Решающий удар сирийских РСЗО по боевикам в Аль-Гуте попал на видео

03.04.2018 Российская газета 223 0
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Удар РСЗО
Удар РСЗО по позициям боевиков в Аль-Гуте.
Источник: rg.ru

Атаку реактивной артиллерии снял разведывательный беспилотник в ночном режиме.



Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении проекта WarDoc, который выложил их на своем канале в Youtube.

В ролике с высоты птичьего полета открывается впечатляющая панорама военных действий. Беспилотник зафиксировал не только удары РСЗО и их последствия, но и бегство колонн боевиков.

Как уточняется в сюжете, обстрел производил батальон национального ополчения "Щит Родины" при координации с САА. Удары наносили РСЗО сирийского производства. Как ранее пояснял военный эксперт Юрий Лямин, в Сирии создано целое семейство импровизированных реактивных систем разного калибра. Они носят название Golan 65, Golan 250, Golan 300 и Golan 400.

Последняя модель применялась как раз против боевиков, засевших в Восточной Гуте.

Эти мощные РСЗО, имеющие три пусковых трубы, выполнены на шасси российского автомобиля ГАЗ-3308 "Садко".

Ракетный комплекс способен разрушать бетонные укрепления и неглубокие окопы. Также он оказывает сильный деморализующий эффект на противника.


Олег Корякин
02.04.2018
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принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Сирия
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
БПЛА

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