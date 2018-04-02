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Трофейный "Булат" заметили на службе в народной милиции Луганска

03.04.2018 Российская газета 173 0
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Танк Т-64БМ "Булат"
Танк Т-64БМ "Булат".
Источник: rg.ru

Бойцы народной милиции самопровозглашенной ЛНР продолжают успешную эксплуатацию трофейных украинских танков Т-64БМ "Булат". Одна из таких боевых машин приняла участие в состоявшихся недавно контрольных стрельбах. Видео репортаж об этом показала пресс-служба НМ ЛНР.



"Булаты" состояли на вооружении 1-й отдельной танковой бригады 8-го армейского корпуса ВСУ. Долгое время их позиционировали как "самые совершенные" из тех, что имеются на вооружении украинской армии.

По сравнению с "шестьдесятчетверками" старых модификаций, эти танки получили основательно доработанную систему управления огнем, новую встроенную динамическую защиту и двигатель мощностью 850 л.с. В результате масса танка возросла до 45 тонн. Это негативно сказалось на надежности ходовой части, которая, как оказалось, не была приспособлена к таким нагрузкам.

Сейчас это звучит удивительно, но неудачный "Булат" даже пытались экспортировать. В 2010 году его демонстрировали на сентябрьской оружейной выставке в ЮАР, активно рекламировали в Индонезии.

Однако участие Т-64БВ в боевых действиях в ходе так называемой "АТО" оказалось неудачным, что к сегодняшнему дню свело все надежды на экспорт практически до нуля.

По последним данным, из 85 машин данной модификации в боях было потеряно 18 танков. Причем в большинстве случаев "Булаты" после воздействия на них средств поражения ополченцев сгорели или были уничтожены внутренними взрывами боекомплекта. Еще три танка были захвачены ополченцами в исправном состоянии.

Эксперты отмечали, что кроме заводских дефектов, провальному применению данных образцов бронетехники способствовал и невысокий профессиональный уровень экипажей, а также их низкий боевой дух. Поэтому не удивительно, что украинские генералы приняли решение вывести Т-64БМ из войск и отправить их на хранение.

В Народной милиции ЛНР трофейную технику продолжают активно применять в ходе боевой учебы. Экипажи демонстрируют высокий уровень подготовки.


Алексей Брусилов
02.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Индонезия
Украина
ЮАР
Продукция
Т-64БМ Булат

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