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Секретный радар зенитного комплекса С-500 впервые сняли на видео

03.04.2018 Российская газета 408 0
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Радар-обнаружитель "Енисей"
Радар-обнаружитель "Енисей" из комплекта перспективной системы ПВО С-500 "Прометей".
Источник: rg.ru

Кадры работы всевысотного радара-обнаружителя "Енисей" из комплекта перспективной системы ПВО С-500 "Прометей" попали в выпуск новостей "Вести-Астрахань" на телеканале "Россия-1".

В сюжете говорится о показательных учениях ВКС России: над полигоном Ашулук работали высотные перехватчики МиГ-31БМ, легкие истребители МиГ-29, зенитные комплексы "Панцирь", С-300 и С-400 сбивали ракеты-мишени. Наблюдали за происходящим военные из Белоруссии. Присутствовавшая на учениях журналистка обратила внимание зрителей на работу всевысотного радара-обнаружителя "Енисей" (в ролике он появляется на отметке 1.56).



Поскольку "Енисей" входит в комплект перспективной системы ПВО С-500 "Прометей", данные об этом радаре в открытом доступе отсутствуют, пишет "Военное обозрение". Можно лишь предположить, что станция является развитием РЛС 96Л6Е, применяемой в комплексах С-300 и С-400. Радар снабжен активной фазированной антенной решеткой и применяется для обнаружения и сопровождения целей во всем диапазоне высот, опознавания их принадлежности по принципу "свой-чужой", определения первоочередных целей для выдачи координат на средства поражения. Всю эту работу радар выполняет в автоматическом режиме, распознавая четыре типа воздушных объектов: самолеты, вертолеты, беспилотники и ракеты.

Особенностью зенитной системы С-500 является включение в ее состав нескольких специализированных радаров для захвата и сопровождения различных типов целей. Такая же специализация применяется в средствах поражения: баллистические ракеты предполагается сбивать одними ракетами, спутники - другими, самолеты - третьими. "Прометей" - единственный в мире комплекс ПВО, способный бороться с гиперзвуковыми целями. Сейчас компоненты системы проходят испытания.


Антон Валагин
02.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
МиГ-29
МиГ-31
МиГ-31БМ
С-300
С-400 Триумф
С-500
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