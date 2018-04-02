Испытанная противоракета станет частью системы ПРО нового поколения
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Испытательный пуск модернизированной российской противоракеты.
Источник: МО РФ
Успешный испытательный пуск модернизированной российской противоракеты провел боевой расчет ВКС РФ на расположенном в Казахстане полигоне Сары-Шаган.
Ракета системы ПРО успешно выполнила поставленную боевую задачу, поразив цель.
По имеющимся данным, речь идет об испытаниях усовершенствованной противоракеты 53Т6 (в странах НАТО известной как Gazelle), которая уже применяется в системе противоракетной обороны Центрального промышленного района России. Ранее сообщалось, что модернизированный вариант противоракеты имеет маркировку ПРС-1М. От оригинала новинку отличают новый двигатель и современная радиоэлектронная "начинка". Новая силовая установка обеспечивает противоракету огромной скоростью и высотой полета, а высокотехнологичная бортовая радиоэлектронная аппаратура гарантирует точный перехват целей.
Считается, что испытанная проотиворакета станет частью обновленной системы противоракетной обороны Москвы. Сейчас, как известно, противоракетную оборону российской столицы обеспечивает комплекс А-135, принятый в эксплуатацию в 1990 году. В настоящий момент проводится его модернизация, в результате которой будет создана новая эшелонированная территориальная система ПРО А-235, в которую войдут и ПРС-1М.
Илья Максимов
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02.04.2018
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