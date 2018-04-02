В Волгоградской области снайперы будут сбивать беспилотники



Снайпер.

Источник: rg.ru Снайпер.Источник: rg.ru

В Волгоградской области начался второй этап конкурса среди снайперских подразделений Южного военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

К нему допущены победители первого этапа, блестяще выполнившие упражнения "Снайперский биатлон", "Стрельба на зачет и ночью", "Снайпер в обороне и в наступлении".

В "Армейских играх-2018" на полигоне "Прудбой" участвуют снайперские составы, состоящие из двух стрелков. Одна из задач снайперских пар - поразить беспилотный летательный аппарат в полете на 15-метровой высоте, движущийся со скоростью один метр в секунду.

Снайперы также отработают навыки ведения огня по другим целям. Они должны выполнить специальное задание - уничтожить мишени, изображающие террористов, взявших в плен заложников.

Впереди - третий этап конкурса, на котором лучшим командам предстоит преодолеть семь препятствий. Команда-победитель примет участие во Всеармейских играх.

Алена Ларина (Волгоград)