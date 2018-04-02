В Волгоградской области снайперы будут сбивать беспилотники
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Снайпер.
Источник: rg.ru
В Волгоградской области начался второй этап конкурса среди снайперских подразделений Южного военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
К нему допущены победители первого этапа, блестяще выполнившие упражнения "Снайперский биатлон", "Стрельба на зачет и ночью", "Снайпер в обороне и в наступлении".
В "Армейских играх-2018" на полигоне "Прудбой" участвуют снайперские составы, состоящие из двух стрелков. Одна из задач снайперских пар - поразить беспилотный летательный аппарат в полете на 15-метровой высоте, движущийся со скоростью один метр в секунду.
Снайперы также отработают навыки ведения огня по другим целям. Они должны выполнить специальное задание - уничтожить мишени, изображающие террористов, взявших в плен заложников.
Впереди - третий этап конкурса, на котором лучшим командам предстоит преодолеть семь препятствий. Команда-победитель примет участие во Всеармейских играх.
Алена Ларина (Волгоград)
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02.04.2018
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