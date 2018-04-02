Черноморский флот получил пожарные броневики с "механической рукой"



Пожарно-спасательные машины АПСБ-6,0-40-10, выполненные на базе Камаз-63501.

Источник: Алексей Моисеев Пожарно-спасательные машины АПСБ-6,0-40-10, выполненные на базе Камаз-63501.Источник: Алексей Моисеев

Пожарно-спасательные машины АПСБ-6,0-40-10, выполненные на базе Камаз-63501, пополнили существующий парк противопожарной техники специального подразделения в Севастополе. Об этом сообщается в репортаже видеоканала "Черноморский флот: вчера, сегодня, завтра.

Автомобили предназначены для выполнения аварийно-спасательных работ повышенной сложности, таких как возгорания на технических базах вооружения, складах горюче-смазочных материалов и в хранилищах боеприпасов.

Для работы в подобных условиях машина оснащена бронированной капсулой экипажа. Пожарный расчет автомобиля может устранять возгорания, не покидая автомобиль и не подвергая жизни опасности, с помощью дистанционно управляемого лафетного ствола, подающего до 20 литров воды в секунду.

Пожарная машина оснащена бронированной цистерной и способна перевозить до 6000 литров воды и 400 литров пенообразователя.

Во время спасательных операций автомобиль может прокладывать пути для проезда другой пожарной и ремонтно-эвакуационной техники с помощью бульдозерного клиновидного отвала.

Для разбора завалов машина оснащена "механической рукой" - дистанционно управляемым гидравлическим краном-манипулятором. Ему под силу поднимать груз до 900 кг при максимальном рабочем вылете 2,5 метра. Наблюдения осуществляется при помощи видеокамер.

Автомобиль имеет четырехосное шасси, его снаряженная масса - 26900 кг, мощность двигателя - 360 л.с. Максимальная скорость - 90 км/ч. Пожарный расчет - 3 человека.

Алексей Моисеев