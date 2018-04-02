Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российская армия получит новый танк "Прорыв-3" уже в 2018 году

03.04.2018 Российская газета 351 0
0
Понравилась новость?
 +1
Танк Т-90М Прорыв-3
Танк Т-90М Прорыв-3.
Источник: rg.ru

Российская армия получит модернизированный танк Т-90М "Прорыв-3" уже в 2018 году. Об этом сообщает "Интерфакс". Выпускают машины на "Уралвагонзаводе", который входит государственную корпорацию Ростех.

Агентство получило информацию от собственного источника. Он заявил, что работа над проектом продолжается. Уже в нынешнем году армия примет на вооружение новые танки, и частично - Т-90 модернизированные до уровня "Прорыв-3".

Заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов еще в феврале 2018-го сообщил о том, что каждый год в войска будут поступать по двести новых танков различных модификаций. А уже после 2020 года военное ведомство начнет заключать контракты на поставку новейшего танка Т-14 "Армата".

Новый танк получит пушку 2А82-1М. Она аналогична Т-14, но отличается повышенным ресурсом - до 900 выстрелов. На вооружении будет также система управления огнем "Калина", дистанционно управляемая зенитная установка с пулеметом "Корд-МТ". Корпус танка имеет повышенную живучесть, он защитит экипаж и оборудование от осколочных поражений.


Светлана Цыганкова
02.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
Калина СУО
Корд
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Уралвагонзавод
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.04 07:47
  • 16
Вместо ПАК ДА будет запущена в производство новая версия дальнего бомбардировщика Ту-22М
  • 03.04 07:35
  • 23
В России создадут роботизированную РСЗО с возможностью поражать вертолеты и беспилотники
  • 03.04 07:19
  • 3
SpaceX создала самый тяговооруженный в мире двигатель
  • 03.04 05:56
  • 2
Фото: вьетнамцы напомнили о величайшем позоре армии США
  • 03.04 05:50
  • 2
Этого не ждал никто: как Россия в 2020 году начала войну против Китая
  • 03.04 04:39
  • 16
Минобороны планирует оснастить все ракетоносцы Ту-160 двигателями НК-32
  • 03.04 04:18
  • 1
"Длинная рука" России станет еще длиннее
  • 03.04 03:52
  • 2
Ту-22М получит новую версию
  • 03.04 01:11
  • 1
Создатель "Ясеней" успешно испытал образец воздухонезависимой установки для малых подлодок
  • 03.04 00:08
  • 3
Индия рассматривает вопрос о приобретении в России истребителей МиГ-29
  • 02.04 23:49
  • 49
Смертельно опасный "Новичок"
  • 02.04 23:37
  • 1
"Адмирал Кузнецов" получит новейший комплекс управления полетами авиации
  • 02.04 23:33
  • 197
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 02.04 22:32
  • 1
Минобороны опубликовало видео запуска ракеты-носителя "Союз"
  • 02.04 22:03
  • 6
Почему нам Запад не нужен, а Китай – опасен
другие обсуждаемые темы