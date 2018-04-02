Британцы пересядут на "Боксёров"



Бронетранспортёр Boxer.

Источник: ukdefencejournal.org.uk Бронетранспортёр Boxer.Источник: ukdefencejournal.org.uk

В ближайшие годы британская армия может начать вооружение новыми бронетранспортёрами. Сегодня, 2 апреля, портал ukdefencejournal.org.uk сообщил о том, что Минобороны Великобритании официально объявило о возобновлении участия в программе по разработке БТР Boxer MIV (Boxer mechanised infantry vehicle).

Британская армия нуждается в большом количестве новых бронетранспортёров. Планировалось, что военное ведомство объявит тендер на закупку новых боевых машин, но в Минобороны решили пойти более коротким путём. Так, было объявлено о возвращении в программу разработки Boxer MIV, из которой британцы вышли в 2003 году для разработки отечественных боевых машин.

Таким образом, британцы планируют оперативно развернуть производство новых бронетранспортёров и уже в 2023 году получить первые машины на вооружение. Производством БТР Boxer занимается консорциум Artec, в который входят компании Krauss-Maffei Wegmann, Rheinmetall, BAE Systems, Thales, Raytheon, Rolls-Royce и Pearson Engineering. При этом британцы намерены довести локализацию "отечественных" "Боксёров" до 60%. Потребность британской армии в новых бронетранспортёрах составляет порядка 500 единиц. При этом военное ведомство намерено потратить на их закупку около ?2 млрд.

Boxer — многоцелевой бронетранспортёр с колёсной формулой 8?8. Эта немецко-голландская разработка имеет модульную конструкцию, что позволяет ей нести различное вооружение, включая автоматические пушки и противотанковые ракеты. Кроме того, на базе Boxer выпускаются мобильные командные пункты, бронированные медицинские машины и т.д. За счёт дополнительной композитной брони БТР Boxer считается одной из самых защищённых машин в своём классе. При полной боевой нагрузке бронетранспортёр весит 36,5 т и способен развивать скорость до 103 км/ч.