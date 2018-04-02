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ОАЭ могут инвестировать в модернизацию стартового комплекса на Байконуре - источник

03.04.2018 Интерфакс-АВН 181 0
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Космодром Байконур
Космодром Байконур.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Объединенные Арабские Эмираты изучают возможности модернизации стартового комплексов на "Байконуре" за счет собственных средств, сообщил "Интерфаксу" источник знакомых с ходом переговоров.

"ОАЭ заинтересованы в инвестировании в модернизацию стартового и технического комплексов на космодроме при условии одновременного финансирования российской стороной из внебюджетных средств создания новой ракеты-носителя для этих комплексов", - сказал источник.

По словам источника, "речь идет в первую очередь о проекте "Байтерек".

"Ведутся трехсторонние переговоры при участии Казахстана. Обсуждается степень участия Астаны в этом проекте. Предполагается, что она может взять на себя материально-технического обеспечение стартового комплекса, включая участие в строительстве, поставку энергоресурсов, а также предоставление новых районов падения отделяемых частей ракет", - сказал он.

Между тем ОАЭ, как ожидается, сможет рассчитывать на получение эксклюзивных прав в эксплуатации модернизированных комплексов. "Предполагается, что оператор пусковых услуг в качестве гарантии инвестиций получит эксклюзивные права на все запуски с модернизированного комплекса, включая те, что запланированы в рамках Федеральной космической программы России", - сказал источник. Кроме того, изучается возможность участия ОАЭ в совместном с Россией ракетостроительном проекте. "При участии ОАЭ может быть создана новая ракета-носитель сверхлегкого класса", - сказал источник.

Между тем в Роскосмосе не стали комментировать возможное участие ОАЭ в модернизации стартового комплекса на Байконуре.

Россия и Казахстан заключили соглашение о создании ракетно-космического комплекса "Байтерек" в 2004 году. Изначально предполагалось, что с комплекса будут проводиться пуски ракет-носителей "Ангара".

В 2013 году было принято решение о создании комплекса на базе ракеты "Зенит" и имеющейся для нее инфраструктуры. Однако события 2014 года на Украине (сборка ракет "Зенит" проводилась на заводе "Южмаш" в Днепропетровске) заставили приостановить развитие проекта. После включения в 2015 году в Федеральную космическую программу РФ до 2025 года проекта по созданию новой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" Россия предложила Казахстану реализовать проект "Байтерек" с использованием этой ракеты.
02.04.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Казахстан
ОАЭ
Россия
Украина
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
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Байконур
Союз-5 РН

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