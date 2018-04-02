БДК "Иван Грен" войдет в состав ВМФ России накануне Дня Победы - источник
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Головной большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 на Государственных испытаниях, 16.12.2017.
Источник: Виталий Невар / ТАСС
Калининград. 2 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Андреевский флаг на новом большом десантном корабле (БДК) "Иван Грен" будет поднят накануне Дня Победы, сообщил "Интерфаксу" источник на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь".
"Военно-морской флаг на новом БДК будет поднят 7 мая. Таким образом "Иван Грен" войдет в состав ВМФ России накануне Дня Победы. Эта дата озвучена и согласована главнокомандующим ВМФ с заводом", - заявил собеседник агентства.
По его словам, Главкомат ВМФ также принял решение, что "Иван Грен" примет участие в праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, и лишь затем отправится к месту постоянной службы на Северный флот.
В настоящее время на БДК продолжается проведение комплекса государственных испытаний.
О том, что "Иван Грен" возобновил госиспытания "Интерфаксу" сообщил 30 марта генеральный директор "Янтаря" Эдуард Ефимов.
"Уверен, что испытания завершатся в ближайшее время. Планируем, что подъем Андреевского флага и передача БДК в состав ВМФ России состоится в начале мая", - заявил Э.Ефимов.
Как сообщалось, "Иван Грен" был заложен в декабре 2004 года, но его строительство шло медленно из-за различных проблем, в том числе и финансовых. В октябре 2015 года БДК начал швартовные испытания, в июне 2016 года - ходовые, которые были приостановлены осенью 2016 года из-за проблем со штатной системой размагничивания корабля.
В ноябре 2017 года на БДК были начаты государственные испытания. В январе 2018 года они были приостановлены в связи с выявлением новых проблемных вопросов.
По заказу министерства обороны РФ ПСЗ "Янтарь" строит ещё один корабль этого проекта - БДК "Пётр Моргунов". При его строительстве учитываются все замечания, полученные в ходе испытаний "Ивана Грена". "Пётр Моргунов" должен быть передан флоту в 2018 году.
"Петр Моргунов" будет последним кораблем данного проекта. ВМФ России принял решение отказаться от них в пользу кораблей большего водоизмещения.
БДК проекта 11711 является развитием больших десантных кораблей проекта 1171, великолепно зарекомендовавших себя за десятилетия службы в советском, а позже и в российском флоте. При этом большая часть конструкции претерпела серьёзные изменения.
На вооружении больших десантных кораблей проекта 11711 будут стоять универсальные корабельные артиллерийские установки АК-176М и АК-630М. Также для поражения береговых целей и поддержки десанта БДК оснащается двумя корабельными установками реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М" дальностью действия около 20 км. На палубе БДК предусмотрено базирование одного поисково-спасательного вертолета Ка-27 или транспортно-боевого вертолета Ка-29.
Корабли проекта 11711 будут способны принять на борт до 13 единиц тяжелой техники (танков) или до 36 боевых машин пехоты или бронетранспортеров, а также личный состав десантно-штурмовых подразделений.
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02.04.2018
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