БДК "Иван Грен" войдет в состав ВМФ России накануне Дня Победы - источник



Головной большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 на Государственных испытаниях, 16.12.2017.

Источник: Виталий Невар / ТАСС Головной большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 на Государственных испытаниях, 16.12.2017.Источник: Виталий Невар / ТАСС

Калининград. 2 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Андреевский флаг на новом большом десантном корабле (БДК) "Иван Грен" будет поднят накануне Дня Победы, сообщил "Интерфаксу" источник на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь".

"Военно-морской флаг на новом БДК будет поднят 7 мая. Таким образом "Иван Грен" войдет в состав ВМФ России накануне Дня Победы. Эта дата озвучена и согласована главнокомандующим ВМФ с заводом", - заявил собеседник агентства.

По его словам, Главкомат ВМФ также принял решение, что "Иван Грен" примет участие в праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, и лишь затем отправится к месту постоянной службы на Северный флот.

В настоящее время на БДК продолжается проведение комплекса государственных испытаний.

О том, что "Иван Грен" возобновил госиспытания "Интерфаксу" сообщил 30 марта генеральный директор "Янтаря" Эдуард Ефимов.

"Уверен, что испытания завершатся в ближайшее время. Планируем, что подъем Андреевского флага и передача БДК в состав ВМФ России состоится в начале мая", - заявил Э.Ефимов.

Как сообщалось, "Иван Грен" был заложен в декабре 2004 года, но его строительство шло медленно из-за различных проблем, в том числе и финансовых. В октябре 2015 года БДК начал швартовные испытания, в июне 2016 года - ходовые, которые были приостановлены осенью 2016 года из-за проблем со штатной системой размагничивания корабля.

В ноябре 2017 года на БДК были начаты государственные испытания. В январе 2018 года они были приостановлены в связи с выявлением новых проблемных вопросов.

По заказу министерства обороны РФ ПСЗ "Янтарь" строит ещё один корабль этого проекта - БДК "Пётр Моргунов". При его строительстве учитываются все замечания, полученные в ходе испытаний "Ивана Грена". "Пётр Моргунов" должен быть передан флоту в 2018 году.

"Петр Моргунов" будет последним кораблем данного проекта. ВМФ России принял решение отказаться от них в пользу кораблей большего водоизмещения.

БДК проекта 11711 является развитием больших десантных кораблей проекта 1171, великолепно зарекомендовавших себя за десятилетия службы в советском, а позже и в российском флоте. При этом большая часть конструкции претерпела серьёзные изменения.

На вооружении больших десантных кораблей проекта 11711 будут стоять универсальные корабельные артиллерийские установки АК-176М и АК-630М. Также для поражения береговых целей и поддержки десанта БДК оснащается двумя корабельными установками реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М" дальностью действия около 20 км. На палубе БДК предусмотрено базирование одного поисково-спасательного вертолета Ка-27 или транспортно-боевого вертолета Ка-29.

Корабли проекта 11711 будут способны принять на борт до 13 единиц тяжелой техники (танков) или до 36 боевых машин пехоты или бронетранспортеров, а также личный состав десантно-штурмовых подразделений.