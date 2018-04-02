ПАО "ОАК" представит в Латинской Америке ведущие проекты



МиГ-29М ОВТ. Источник: ОАО РСК «МиГ». МиГ-29М ОВТ. Источник: ОАО РСК «МиГ».

ЦАМТО, 2 апреля. С 3 по 8 апреля 2018 года ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) примет участие в 20-м юбилейном международном салоне FIDAE–2018 (г.Сантьяго, Чили) – одной из крупнейших авиационно-космических выставок в Латинской Америке.

На стенде корпорации (стенд № D4, Hall D) будут представлены программы корпорации в области гражданской, боевой и специальной авиации. Боевая авиация будет представлена программой МиГ-29М. Многофункциональный истребитель МиГ-29М – это глубоко модернизированный высокоманевренный боевой самолет поколения 4+. В нем использован ряд технологий, обеспечивающих превосходство над машинами аналогичного класса.

Гражданские проекты ОАК будут представлены программой Суперджет 100. Мексиканская авиакомпания Interjet успешно эксплуатирует многочисленный флот самолетов Суперджет 100. Контракт на поставку самолетов в авиакомпанию заключен в 2010 году. Авиакомпания начала эксплуатацию Суперджет 100 в сентябре 2013 года. К настоящему времени у мексиканского авиаперевозчика в эксплуатации находится 22 самолета, которые выполнили более 109 тыс. рейсов, налетав за это время более 126 тыс. часов. Самолеты Суперджет 100 авиакомпании Interjet выполняют полеты как внутри страны, так и за ее пределы – в США и другие страны Латинской Америки.

Также вызывают интерес в регионе уникальные самолеты-амфибии Бе-200 и Бе-103, представляемые на стенде корпорации – характеристики самолета позволят странам Латинской Америки использовать такие самолеты с максимальной гибкостью и эффективностью, сообщает пресс-служба ПАО "ОАК".