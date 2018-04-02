ВВС Индонезии планируют приобрести дополнительную партию истребителей поколения 4.5
|
|
Модернизированные истребители Lоckheed Martin F-16C/D Block 25 Fighting Falcon, полученные ВВС Индонезии по программе Peace Bima Sema II, 2017 год.
Источник: Sasan (via defense-studies.blogspot.com)
ЦАМТО, 2 апреля. Командующий Военно-воздушными силами Индонезии маршал авиации Юю Сутисна заявил, что учебно-боевые самолеты "Хок" Mk.100/200 ("Черная пантера") из состава 12-й эскадрильи, размещенной на а/б Roesmin Nurjadin, к 2020 году будут заменены истребителями поколения 4.5.
Как сообщает ANTARA News со ссылкой на командующего ВВС, закупка новых истребителей поколения 4.5 внесена в 4-й стратегический план. Выбор современного боевого самолета считается наиболее целесообразным для замены УБС "Хок" Mk.100/200, эксплуатирующихся с 1994-1995 гг. Наименование эскадрильи не изменится.
Командующий не сообщил, какой именно самолет планируется приобрести. Однако, по мнению ЦАМТО, с большой долей вероятности можно предположить, что им станет российский Су-35, который является самолетом именно поколения 4.5.
Индонезия заказала 11 истребителей Су-35 для замены парка устаревших легких истребителей Northrop F-5E/F Tiger II американского производства, состоящих на вооружении 14-й эскадрильи ВВС Индонезии на а/б Iswahyudi (Мадиун, Ява). С учетом имеющегося опциона для формирования двух эскадрилий истребителей этого типа вполне возможно, что вторая эскадрилья предназначена именно для обновления парка самолетов 12-й эскадрильи.
Юю Сутисна также сообщил о планах размещения недавно полученных 24 модернизированных американских истребителей F-16 Block.52ID "Файтинг Фалкон". Они поступят в распоряжение 3-ей истребительной эскадрильи (а/б Iswahyudi) и 16-ой истребительной эскадрильи (а/б Roesmin Nurjadin).
|
02.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.12.2015 Индонезийские военные объявили о закупке 12 истребителей Су-35
09.09.2015 Индонезия приняла решение отложить проект разработки истребителя пятого поколения KFX/IFX
08.10.2014 Су-35 возглавляет список претендентов на поставку новых истребителей ВВС Индонезии
11.09.2014 Компания «Сааб» обосновала свое предложение по поставке истребителей JAS-39 «Грипен» ВВС Индонезии
02.04.2014 ФИДАЕ-2014: латиноамериканские амбиции
23.04.2009 "Рафаль" и "Грипен" являются фаворитами тендера ВВС Бразилии на поставку самолетов по программе F-X2
20.06.2008 Бразилия возобновила тендер на поставку многоцелевых истребителей
20.02.2018 ВВС Индонезии получат первые истребители Су-35 в августе 2019 года