ВВС Индонезии планируют приобрести дополнительную партию истребителей поколения 4.5



Модернизированные истребители Lоckheed Martin F-16C/D Block 25 Fighting Falcon, полученные ВВС Индонезии по программе Peace Bima Sema II, 2017 год.

Источник: Sasan (via defense-studies.blogspot.com) Модернизированные истребители Lоckheed Martin F-16C/D Block 25 Fighting Falcon, полученные ВВС Индонезии по программе Peace Bima Sema II, 2017 год.Источник: Sasan (via defense-studies.blogspot.com)

ЦАМТО, 2 апреля. Командующий Военно-воздушными силами Индонезии маршал авиации Юю Сутисна заявил, что учебно-боевые самолеты "Хок" Mk.100/200 ("Черная пантера") из состава 12-й эскадрильи, размещенной на а/б Roesmin Nurjadin, к 2020 году будут заменены истребителями поколения 4.5.

Как сообщает ANTARA News со ссылкой на командующего ВВС, закупка новых истребителей поколения 4.5 внесена в 4-й стратегический план. Выбор современного боевого самолета считается наиболее целесообразным для замены УБС "Хок" Mk.100/200, эксплуатирующихся с 1994-1995 гг. Наименование эскадрильи не изменится.

Командующий не сообщил, какой именно самолет планируется приобрести. Однако, по мнению ЦАМТО, с большой долей вероятности можно предположить, что им станет российский Су-35, который является самолетом именно поколения 4.5.

Индонезия заказала 11 истребителей Су-35 для замены парка устаревших легких истребителей Northrop F-5E/F Tiger II американского производства, состоящих на вооружении 14-й эскадрильи ВВС Индонезии на а/б Iswahyudi (Мадиун, Ява). С учетом имеющегося опциона для формирования двух эскадрилий истребителей этого типа вполне возможно, что вторая эскадрилья предназначена именно для обновления парка самолетов 12-й эскадрильи.

Юю Сутисна также сообщил о планах размещения недавно полученных 24 модернизированных американских истребителей F-16 Block.52ID "Файтинг Фалкон". Они поступят в распоряжение 3-ей истребительной эскадрильи (а/б Iswahyudi) и 16-ой истребительной эскадрильи (а/б Roesmin Nurjadin).