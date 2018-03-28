"Алмаз" пожал санкционные плоды



Строящиеся сторожевые катера проекта 12200 на ОАО "Судостроительная фирма "Алмаз".

Источник: FlotProm Строящиеся сторожевые катера проекта 12200 на ОАО "Судостроительная фирма "Алмаз".Источник: FlotProm

Прибыль завода после сдачи "Охотников" упала из-за валютного скачка 2014 года

Судостроительный завод "Алмаз" вслед за крупными верфями Северо-Запада, выполняющими контракты для силовых ведомств, по итогам 2017 года снизил финансовые результаты. Но в отличие от Адмиралтейских верфей и "Янтаря", строящих корабли для Минобороны, падение выручки "Алмаза" не связано с резким снижением загрузки. Результат 2017 года сформировали сторожевые корабли, цены контрактов по которым определялись до валютного обвала 2014 года, что существенно снизило их рентабельность. Свое влияние также оказала прибыль в 2016 году, когда верфь закрыла контракт сразу на девять плавучих кранов.

Вчера петербургское ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз"" опубликовало бухгалтерскую отчетность за 2017 год. По итогам года снизились как выручка предприятия, так и его прибыль. Как говорится в документе, оборот предприятия составил 5 млрд рублей, тогда как в позапрошлом году он достигал 7,4 млрд рублей. Прибыль снизилась с 762,5 до 120,4 млн рублей. Таким образом, падение выручки составило 32%, прибыль снизилась на 84%.

Как объяснил "Ъ" генеральный директор завода Ильяз Мухутдинов, снижение финансовых показателей объясняется высокой базой 2016 года, когда судостроительный завод закрыл контракт на строительство девяти плавучих кранов для Министерства обороны России. "Заказ военного ведомства проходил одним госконтрактом, сдача последнего из девяти кранов позволила нам показать очень высокую выручку и прибыль по итогам 2016 года",- рассказал он.

В 2017 году завод сдал ФСБ два сторожевых корабля проекта 22460 "Охотник" с заводскими номерами 507 и 509. Рентабельность по этим кораблям, как правило, составляет 6,5-7%, но в этот раз они принесли предприятию меньшую прибыль. "Контракты по этим двум "Охотникам" были заключены в 2015 году, а цена на них была зафиксирована еще в 2014-м (тогда произошел обвал рубля по отношению к курсам зарубежных валют.- "Ъ"). В процессе строительства выросли цены поставщиков, что снизило рентабельность этих заказов до 4 и 2,5%",- рассказал господин Мухутдинов. По его словам, "Алмаз" не стал обращаться в ФСБ с просьбой проиндексировать цену госконтрактов.

По его прогнозу, по итогам 2018 года выручка поднимется до 6 млрд рублей, так как в этом году на предприятии запланирована сдача большего количества заказов. До конца года пограничной службе ФСБ будут переданы сторожевые корабли "Охотник" (заводской номер 510), "Светляк" (313) и "Пурга" (052); а Министерство обороны получит один морской плавучий кран.

На 2019 год запланирована сдача еще одного плавучего крана и двух патрульных судов для охраны морских биоресурсов, контракт на которые получен заводом в феврале 2018 года. Кроме того, начата подготовка к строительству мелкосидящего ледокола проекта 21180М для Минобороны. По словам господина Мухутдинова, в прошлом году завод произвел заказ на поставку металла для ледокола, в этом году начнутся переговоры с поставщиками оборудования.

Контракт на строительство мелкосидящего ледокола стоимостью около 6 млрд рублей подписан с "Алмазом" в прошлом году, судно станет уменьшенной версией ледокола "Илья Муромец", построенного Адмиралтейскими верфями. Заказ на разработку и строительство уменьшенной версии ледокола продиктован снижением финансовых возможностей Министерства обороны РФ (см. "Ъ" от 13.04.2017).

Герман Костринский