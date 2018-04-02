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США передали Вьетнаму еще шесть малых катеров

03.04.2018 bmpd.livejournal.com 154 0
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Посольство США во Вьетнаме сообщило, что 28 марта 2018 года состоялась церемония передачи береговой охране Вьетнама еще шести малых скоростных сторожевых катеров типа Metal Shark 45 Defiant, построенных американской компанией Metal Shark на средства, выделенные министерством обороны США по программе военной помощи Вьетнаму. Также была передана инфраструктура и оборудование, созданные на острое Фукуок на юго-западе Вьетнама для обеспечения базирования этих катеров, включая учебный центр, сооружения по обслуживанию катеров, катерный слип-подъемник, транспортные средства и береговой навигационный тренажер. Общая стоимость переданного имущества составляет 20 млн долл. На церемонии передачи присутствовал новый комендант береговой охраны США вице-адмирал Фред М. Миджетт.

Три из шести очередных переданных Соединенными Штатами береговой охране Вьетнама малых скоростных сторожевых катеров типа Metal Shark 45 Defiant, построенных американской компанией Metal Shark на средства, выделенные министерством обороны США по программе военной помощи Вьетнаму. Фукуок, 28.03.2018 (с) посольство США во Вьетнаме

Ранее 22 мая 2017 года США передали береговой охране Вьетнама первые шесть катеров типа Metal Shark 45 Defiant (бортовые номера с СSB 701 по CSB 706), построенных американской компанией Metal Shark на средства, выделенные министерством обороны США по программе военной помощи Вьетнаму по соглашению 2015 года.

Также береговая охрана Вьетнама в 2017 году получила переданный из состава береговой охраны США большой патрульный корабль WHEC 722 Morgenthau (типа Hamilton), получивший вьетнамское обозначение CSB 8020. К передаче Вьетнаму планируется еще один однотипный патрульный корабль WHEC 720 Sherman.

Три из шести очередных переданных Соединенными Штатами береговой охране Вьетнама малых скоростных сторожевых катеров типа Metal Shark 45 Defiant, построенных американской компанией Metal Shark на средства, выделенные министерством обороны США по программе военной помощи Вьетнаму. Фукуок, 28.03.2018 (с) посольство США во Вьетнаме
02.04.2018
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Вьетнам
США
Проекты
Hamilton
Военные учения

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