В ходе учений силы Северного флота отработали более 50 боевых упражнений



Учения Северного флота в Арктике. Архивное фото.

Источник: © Фото : Минобороны России Учения Северного флота в Арктике. Архивное фото.Источник: © Фото : Минобороны России

Ряд задач корабли и подводные лодки выполнили во взаимодействии друг с другом, а также с самолетами и вертолетами палубной и противолодочной авиации

МУРМАНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Экипажи кораблей Северного флота в Баренцевом море отработали за неделю в рамках масштабных учений более 50 боевых упражнений с применением артиллерийского, ракетного и минно-торпедного оружия. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе флота.

"Одновременно в Баренцевом море выполняли учебно-боевые задачи ракетный крейсер "Маршал Устинов", большие противолодочные корабли "Вице-адмирал Кулаков" и "Североморск", минно-тральная группа Кольской флотилии разнородных сил в составе базовых тральщиков "Котельнич", "Ядрин" и "Коломна", а также многоцелевые и стратегические атомные подводные лодки", - сказали на флоте.

Несколько дней экипажи кораблей и подводных лодок отрабатывали комплекс мероприятий, связанных с совершенствованием военно-морской подготовки, отработкой тактики применения сил по предназначению, а также с проверкой и испытанием модернизированных систем вооружения.

Ряд задач корабли и подводные лодки выполнили во взаимодействии друг с другом, а также с самолетами и вертолетами палубной и противолодочной авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота. В частности, корабельная поисково-ударная группа в составе больших противолодочных кораблей "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" отработала слежение за подводной лодкой условного противника, роль которой выполнял один из подводных крейсеров Северного флота.

Противовоздушную оборону с тремя палубными истребителями МиГ-29К отработал экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов". Моряки отработали условное поражение воздушных целей зенитным ракетным комплексом "Форт", а также провели стрельбы из артиллерийского комплекса АК-130 по морским, береговым и воздушным целям. После успешного выполнения задач в море "Маршал Устинов" вернулся в Североморск.