Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В ходе учений силы Северного флота отработали более 50 боевых упражнений

03.04.2018 ТАСС 173 0
0
Понравилась новость?
 0
Учения Северного флота в Арктике. Архивное фото
Учения Северного флота в Арктике. Архивное фото.
Источник: © Фото : Минобороны России

Ряд задач корабли и подводные лодки выполнили во взаимодействии друг с другом, а также с самолетами и вертолетами палубной и противолодочной авиации

МУРМАНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Экипажи кораблей Северного флота в Баренцевом море отработали за неделю в рамках масштабных учений более 50 боевых упражнений с применением артиллерийского, ракетного и минно-торпедного оружия. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе флота.

"Одновременно в Баренцевом море выполняли учебно-боевые задачи ракетный крейсер "Маршал Устинов", большие противолодочные корабли "Вице-адмирал Кулаков" и "Североморск", минно-тральная группа Кольской флотилии разнородных сил в составе базовых тральщиков "Котельнич", "Ядрин" и "Коломна", а также многоцелевые и стратегические атомные подводные лодки", - сказали на флоте.

Несколько дней экипажи кораблей и подводных лодок отрабатывали комплекс мероприятий, связанных с совершенствованием военно-морской подготовки, отработкой тактики применения сил по предназначению, а также с проверкой и испытанием модернизированных систем вооружения.

Ряд задач корабли и подводные лодки выполнили во взаимодействии друг с другом, а также с самолетами и вертолетами палубной и противолодочной авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота. В частности, корабельная поисково-ударная группа в составе больших противолодочных кораблей "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" отработала слежение за подводной лодкой условного противника, роль которой выполнял один из подводных крейсеров Северного флота.

Противовоздушную оборону с тремя палубными истребителями МиГ-29К отработал экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов". Моряки отработали условное поражение воздушных целей зенитным ракетным комплексом "Форт", а также провели стрельбы из артиллерийского комплекса АК-130 по морским, береговым и воздушным целям. После успешного выполнения задач в море "Маршал Устинов" вернулся в Североморск.
02.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-29К
Проекты
1164 Атлант
Военные учения
пр. 1155
СФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.04 07:47
  • 16
Вместо ПАК ДА будет запущена в производство новая версия дальнего бомбардировщика Ту-22М
  • 03.04 07:35
  • 23
В России создадут роботизированную РСЗО с возможностью поражать вертолеты и беспилотники
  • 03.04 07:19
  • 3
SpaceX создала самый тяговооруженный в мире двигатель
  • 03.04 05:56
  • 2
Фото: вьетнамцы напомнили о величайшем позоре армии США
  • 03.04 05:50
  • 2
Этого не ждал никто: как Россия в 2020 году начала войну против Китая
  • 03.04 04:39
  • 16
Минобороны планирует оснастить все ракетоносцы Ту-160 двигателями НК-32
  • 03.04 04:18
  • 1
"Длинная рука" России станет еще длиннее
  • 03.04 03:52
  • 2
Ту-22М получит новую версию
  • 03.04 01:11
  • 1
Создатель "Ясеней" успешно испытал образец воздухонезависимой установки для малых подлодок
  • 03.04 00:08
  • 3
Индия рассматривает вопрос о приобретении в России истребителей МиГ-29
  • 02.04 23:49
  • 49
Смертельно опасный "Новичок"
  • 02.04 23:37
  • 1
"Адмирал Кузнецов" получит новейший комплекс управления полетами авиации
  • 02.04 23:33
  • 197
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 02.04 22:32
  • 1
Минобороны опубликовало видео запуска ракеты-носителя "Союз"
  • 02.04 22:03
  • 6
Почему нам Запад не нужен, а Китай – опасен
другие обсуждаемые темы