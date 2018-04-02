Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Разработчик: радиоэлектронное вооружение головного "Ясеня" было полностью обновлено

03.04.2018 ТАСС 307 0
0
Понравилась новость?
 +1
АПЛ "Северодвинск"
Головная подводная лодка проекта 885 "Ясень" - "Северодвинск".
Источник: ТАСС/Владимир Ларионов

В конструкторском бюро "Малахит" сообщили, что "Ясень" универсален "как носитель ракетного и торпедного оружия"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Головная атомная подлодка проекта "Ясень" проекта 885 за период строительства обновила все свое радиоэлектронное вооружение. Об этом ТАСС рассказали в конструкторском бюро "Малахит", спроектировавшем корабли этого проекта.

"Головной корабль проекта 885 "Северодвинск" вошел в состав Военно-морского флота 17 июня 2014 года. За период строительства головного корабля был изменен весь состав средств радиоэлектронного вооружения. "Ясень" универсален как носитель ракетного и торпедного оружия. За счет ракетного оснащения, скрытности и скорости хода впервые в истории ВМФ эта многоцелевая лодка осуществляет не только противокорабельное действие, но и стратегическое неядерное сдерживание", - отметили в "Малахите".

Следующие шесть кораблей серии строятся по модернизированному проекту 885М (тип "Ясень-М") и находятся сейчас на разных стадиях строительства. Также "ведется работа над созданием многоцелевых атомных подводных лодок пятого поколения", отметили в "Малахите".

"Ясени" относятся к четвертому поколению многоцелевых атомных субмарин. Они оснащены крылатыми ракетами типа "Оникс" и "Калибр". Отличительной особенностью этих лодок является отсутствие торпедных аппаратов в носовом отсеке - там установлен гидроакустический комплекс со сферической антенной, позволяющий обнаруживать неприятеля на гораздо большем расстоянии. Кроме того, "Ясени" обладают полуторакорпусной конструкцией - их легкий корпус есть только в носовой части и на надстройке в районе ракетных шахт.

Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" создано 31 марта 1948 года. За 70 лет работы конструкторское бюро выполнило более 50 проектов, по котором построено более 300 подводных лодок, в том числе 100 - с атомной энергетической установкой. "Малахит" спроектировал первый отечественный подводный ракетоносец, первую атомную подводную лодку "К-3" "Ленинский комсомол" (проект 627), первую в мире подводную лодку с жидким металлическим теплоносителем (проект 645) и первую в мире титановую скоростную АПЛ.

В боевой состав современного российского флота входят многоцелевые АПЛ 971 проекта разработки этого бюро. Также "Малахит" является головным предприятием по проектированию глубоководных обитаемых технических средств для освоения Мирового океана.
02.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
П-800 Оникс
Компании
Малахит С-ПМБМ
Проекты
885 Ясень
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.04 07:47
  • 16
Вместо ПАК ДА будет запущена в производство новая версия дальнего бомбардировщика Ту-22М
  • 03.04 07:35
  • 23
В России создадут роботизированную РСЗО с возможностью поражать вертолеты и беспилотники
  • 03.04 07:19
  • 3
SpaceX создала самый тяговооруженный в мире двигатель
  • 03.04 05:56
  • 2
Фото: вьетнамцы напомнили о величайшем позоре армии США
  • 03.04 05:50
  • 2
Этого не ждал никто: как Россия в 2020 году начала войну против Китая
  • 03.04 04:39
  • 16
Минобороны планирует оснастить все ракетоносцы Ту-160 двигателями НК-32
  • 03.04 04:18
  • 1
"Длинная рука" России станет еще длиннее
  • 03.04 03:52
  • 2
Ту-22М получит новую версию
  • 03.04 01:11
  • 1
Создатель "Ясеней" успешно испытал образец воздухонезависимой установки для малых подлодок
  • 03.04 00:08
  • 3
Индия рассматривает вопрос о приобретении в России истребителей МиГ-29
  • 02.04 23:49
  • 49
Смертельно опасный "Новичок"
  • 02.04 23:37
  • 1
"Адмирал Кузнецов" получит новейший комплекс управления полетами авиации
  • 02.04 23:33
  • 197
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 02.04 22:32
  • 1
Минобороны опубликовало видео запуска ракеты-носителя "Союз"
  • 02.04 22:03
  • 6
Почему нам Запад не нужен, а Китай – опасен
другие обсуждаемые темы