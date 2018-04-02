Разработчик: радиоэлектронное вооружение головного "Ясеня" было полностью обновлено



Головная подводная лодка проекта 885 "Ясень" - "Северодвинск".

Источник: ТАСС/Владимир Ларионов Головная подводная лодка проекта 885 "Ясень" - "Северодвинск".Источник: ТАСС/Владимир Ларионов

В конструкторском бюро "Малахит" сообщили, что "Ясень" универсален "как носитель ракетного и торпедного оружия"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Головная атомная подлодка проекта "Ясень" проекта 885 за период строительства обновила все свое радиоэлектронное вооружение. Об этом ТАСС рассказали в конструкторском бюро "Малахит", спроектировавшем корабли этого проекта.

"Головной корабль проекта 885 "Северодвинск" вошел в состав Военно-морского флота 17 июня 2014 года. За период строительства головного корабля был изменен весь состав средств радиоэлектронного вооружения. "Ясень" универсален как носитель ракетного и торпедного оружия. За счет ракетного оснащения, скрытности и скорости хода впервые в истории ВМФ эта многоцелевая лодка осуществляет не только противокорабельное действие, но и стратегическое неядерное сдерживание", - отметили в "Малахите".

Следующие шесть кораблей серии строятся по модернизированному проекту 885М (тип "Ясень-М") и находятся сейчас на разных стадиях строительства. Также "ведется работа над созданием многоцелевых атомных подводных лодок пятого поколения", отметили в "Малахите".

"Ясени" относятся к четвертому поколению многоцелевых атомных субмарин. Они оснащены крылатыми ракетами типа "Оникс" и "Калибр". Отличительной особенностью этих лодок является отсутствие торпедных аппаратов в носовом отсеке - там установлен гидроакустический комплекс со сферической антенной, позволяющий обнаруживать неприятеля на гораздо большем расстоянии. Кроме того, "Ясени" обладают полуторакорпусной конструкцией - их легкий корпус есть только в носовой части и на надстройке в районе ракетных шахт.

Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" создано 31 марта 1948 года. За 70 лет работы конструкторское бюро выполнило более 50 проектов, по котором построено более 300 подводных лодок, в том числе 100 - с атомной энергетической установкой. "Малахит" спроектировал первый отечественный подводный ракетоносец, первую атомную подводную лодку "К-3" "Ленинский комсомол" (проект 627), первую в мире подводную лодку с жидким металлическим теплоносителем (проект 645) и первую в мире титановую скоростную АПЛ.

В боевой состав современного российского флота входят многоцелевые АПЛ 971 проекта разработки этого бюро. Также "Малахит" является головным предприятием по проектированию глубоководных обитаемых технических средств для освоения Мирового океана.