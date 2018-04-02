Путин и Эрдоган в Турции обсудят вопросы ВТС и поставки Анкаре С-400



Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе.

Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе.Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В ходе российско-турецких переговоров в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Анкару стороны обсудят военно-техническое сотрудничество и поставки зенитных ракетных комплексов С-400, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Естественно, большое внимание будет уделено международной проблематике и военно-техническому сотрудничеству, а также здесь известная тема - это поставки российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", некоторые другие вопросы, касающиеся обмена по ВТС", - сказал Ушаков на брифинге для журналистов в преддверии визита Путина в Анкару.