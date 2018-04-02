Россия постарается сократить сроки поставки С-400 Анкаре, заявил Ушаков



Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия предпримет усилия, чтобы удовлетворить просьбу Турции о сокращении сроков поставки комплексов С-400, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Это вопрос, как вы знаете, турецкой стороной поднимался. И (глава МИД РФ Сергей) Лавров на него уже отвечал. И, насколько я знаю, с нашей стороны будут предприняты усилия эту просьбу турецкой стороны удовлетворить", - сообщил Ушаков на брифинге для журналистов, отвечая на вопрос о возможности сокращения сроков поставки С-400 в Турцию.