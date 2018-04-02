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Ракетные полки с "Ярсами" осваивают новые районы патрулирования на Урале

03.04.2018 РИА Новости 171 0
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Подвижной грунтовой ракетный комплекс пятого поколения Ярс. Архивное фото
Подвижной грунтовой ракетный комплекс пятого поколения Ярс. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения в ходе масштабных учений в Свердловской области осваивают новые районы боевого патрулирования ракетных комплексов "Ярс", сообщили журналистам в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Ранее Минобороны сообщало, что в Свердловской области проходят масштабные командно-штабные учения РВСН, в которых задействованы более 3 тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.

"В ходе командно-штабных учений с Тагильским соединением РВСН ракетные полки, оснащенные ПГРК (подвижный грунтовый ракетный комплекс - ред.) "Ярс", совершают интенсивные маневренные действия по смене полевых позиций с освоением новых районов боевого патрулирования. Маршруты прокладываются с учетом возможностей и тактико-технических характеристик имеющихся ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что в ходе учений РВСН создавалась обстановка с разными вариантами схем управления воинскими частями и подразделениями.

"Результаты таких учений показали, что для мобильной группировки РВСН нет ничего невозможного. Подвижные комплексы при грамотной организации мер по обеспечению их скрытности становятся практически невидимыми. При этом ресурсы по дальнейшему наращиванию скрытности и живучести подвижной группировки ракетных войск далеко не исчерпаны", - цитируется в сообщении командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
02.04.2018
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принадлежат РИА Новости
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