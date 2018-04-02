Техмаш запустил проект «Миллениум»



Автоматическая линия изготовления наружных панелей дверей холодильников бытового и медицинского назначения компании POZIS, созданного в рамках проекта «Миллениум».

Источник: http://tecmash.ru/ Автоматическая линия изготовления наружных панелей дверей холодильников бытового и медицинского назначения компании POZIS, созданного в рамках проекта «Миллениум».Источник: http://tecmash.ru/

Компания POZIS (АО "ПОЗиС"), входящая в Концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех, одно из ведущих предприятий ОПК, активно развивающих программу диверсификации и производительности труда, изготовила и начала опытно-промышленную эксплуатацию автоматизированного комплекса по производству наружных панелей дверей холодильников бытового и медицинского назначения.

В соответствии с новой стратегией Государственной корпорации «Ростех» до 2025 года, утвержденной генеральным директором С.В. Чемезовым, POZIS реализует активную политику диверсификации по продвижению собственной экспортоориентированной гражданской продукции.

В условиях постоянно расширяющихся запросов рынка крупной бытовой техники Советом директоров компании было принято решение о необходимости реализации нового инвестиционного проекта «Комплексное развитие производства бытовой холодильной техники и медицинского холодильного оборудования на основе внедрения высокотехнологичного оборудования и прогрессивных технологий» общей стоимостью около 2 млрд. рублей.

«Название проекта – «Миллениум» - инженерами нашего предприятия было выбрано неслучайно. С одной стороны, это просто номер проекта - «073-1000», а «миллениум» в переводе с латыни - «тысяча». С другой стороны, справедливо, что такой красивый номер был присвоен, действительно, значимому, большому проекту: ведь именно на этой линии мы уже начали выпуск холодильной техники POZIS нового поколения. Например, модели холодильников с системой Full no frost: POZIS RK FNF-174 с электронным блоком управления, POZIS RK FNF-170, POZIS RK FNF-172, морозильник бытовой POZIS FV NF-117 и другие – всего 26 моделей», - рассказал об истории создания собственной разработки POZIS генеральный директор предприятия Радик Хасанов.

Автоматическая линия изготовления наружных панелей дверей – это 8 модулей, общей длиной 27 метров, соединенных сложной транспортной системой, которая, в свою очередь, обеспечивает передачу заготовки с одной операции на другую. Ее производительность – 144 штуки в час. Это в 1,8 раза повышает коэффициент производительности, снижает технологическую трудоемкость на 13800 нормо-часов и полностью освобождает от необходимости ручного труда на ряде операций.

«Особенность линии «Миллениум» - в возможности изготовления наружных панелей дверей новых моделей с подгибкой торцов. Для этого на гибочных модулях применили принципиально новые способы гибки, что дает возможность регулировки ее угла и корректировки профиля. Соответственно, линия легко подстроится под многие тенденции интерьерной моды за счет возможности менять профиль», - отмечает начальник инженерного центра машиностроения (подразделения, являющегося центром ответственности по проекту) Сергей Ишмухаметов.

Конструкторы POZIS стремились спроектировать линию максимально универсальной, не требующей значительного времени на переналадку при переходе на модели нового дизайна. Это стало возможным благодаря применению высокоточных электро- и гидросервоприводов. Для сравнения: на линии «Миллениум» количество вышеназванных приводов в два раза выше, чем на европейской линии аналогичного назначения, приобретенной заводом в 2008 году.

«Миллениум» рассчитана на получения сложного геометрического профиля за счет быстрого и точного перемещения инструмента. За это отвечают интегрированные мехатронные элементы: 24 сервооси Siemens и 4 сервогидравлических оси Duplomatic. А роботизированные манипуляторы обеспечивают прецизионное перемещение и определяют новый уровень производительности технологического процесса.

Над линией в течение года работала большая команда ведущих конструкторов инженерного центра машиностроения – тандема опытных специалистов (Анатолий Гаврилов, Светлана Луканова, Николай Сорокин) и их молодых коллег, большинство из которых закончили профильный для предприятия КНИТУ-КАИ (Алексей Егоров, Вадим Филиппов, Владислав Фехер, Дмитрий Чегаев, Pанис Галиуллин, Евгений Кузнецов и др.).

Они занимались проектом от идеи до внедрения, включая программную коррекцию путей перемещения сервоосей в зависимости от марки материала; отображение текущего состояния линии и диагностика неисправностей; архивирование данных работы линии; создание программного обеспечения и др. Большой вклад внесли специалисты отдела проектирования специальной оснастки: Александр Гришин, Светлана Гордеева, Вячеслав Савельев, Ирина Давлетшина и др.

В металле новая разработка получила воплощение благодаря труду специалистов инструментального и машиностроительного производств POZIS, а отработкой процессов занимались технологи предприятия.

Холодильники POZIS, выпущенные в рамках проекта «Миллениум». Источник: http://tecmash.ru/

«Миллениум» - это полноценная разработка POZIS: от идеи до воплощения. Появление на производстве собственных разработок уровня автоматизированных линий – прямое подтверждение амбициозной стратегии компании, направленной на поддержку собственных инженерных кадров, развитие корпоративного инжинирингового центра. В этом – залог успеха политики импортозамещения и развития диверсификации производства POZIS.