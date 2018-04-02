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Регионы будут награждать призом "За заботу об армии"

03.04.2018 РИА Новости 250 0
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Министерство обороны РФ. Архивное фото
Министерство обороны РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Регионы России будут получать приз "За заботу об армии" за лучшее решение социальных проблем военнослужащих, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Давайте мы подготовим приз, который выполнит студия военных художников имени Грекова, и назовем его коротко и внятно: "За заботу об армии". И будем его вручать главам субъектов", - сказал Шойгу на совещании с руководством Минобороны.

Он также напомнил, что обеспечение социальных гарантий военнослужащих и членов их семей является поручением верховного главнокомандующего России Владимира Путина на итоговой коллегии Минобороны России и находится на его жестком контроле.

"У нас появились субъекты, в которых решены все социальные вопросы без исключения: и трудоустройства членов семей военнослужащих, и с детскими садами, с доступностью здравоохранения", - отметил Шойгу.
02.04.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей

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