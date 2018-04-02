ЦИАМ покажет на МФД-2018 технологии авиадвигателей будущего
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Один из экспериментальных ГПВРД, созданных в ЦИАМ.
Источник: Юрий Пономарев / zhukvesti.ru
С 4 по 6 апреля 2018 года Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") примет участие в значимом отраслевом мероприятии - III Международном форуме двигателестроения (МФД-2018).
ЦИАМ представит масштабную экспозицию в выставочной программе Форума и станет активным участником симпозиумов Научно-технического конгресса двигателестроения (НТКД), являющегося признанной дискуссионной площадкой для специалистов отрасли.
Участники НТКД обсудят самые актуальные вопросы современного авиадвигателестроения, в том числе касающиеся перспектив развития воздушно-реактивных и комбинированных двигателей, экологического совершенствования камер сгорания газотурбинных двигателей, применения горюче-смазочных материалов в двигателестроении, совершенствования системы автоматического управления и диагностики двигателей и другие.
Экспозиция ЦИАМ на МФД-2018 продемонстрирует основные достижения и результаты работ по созданию научно-технического задела в обеспечение разработки авиационных двигателей. Гостям стенда Института будут представлены:
- макет фрагмента гибридной силовой установки, разрабатываемой в направлении "электрификации" и отражающей практическое применение сверхпроводимости в авиационной технике;
- макет пилотируемого одно- и двухместного самолета с электрической силовой установкой на базе водородных топливных элементов;
- экспериментальный редуктор привода вентилятора перспективного ТРДД мощностью более 33000 л.с.;
- демонстратор гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя, на котором при испытаниях в ЦИАМ создаваемая двигателем тяга превысила суммарное аэродинамическое сопротивление модели летательного аппарата при числе Маха набегающего потока М = 7,4;
- охлаждаемые лопатки турбин, полый диск, оснастки для литья лопаток и другие элементы ГТД, изготовленные из металлических порошковых материалов различными методами аддитивных технологий;
- созданные с применением новейших технологий детали поршневого и роторно-поршневого двигателей;
- образцы и модели деталей из композиционных материалов нового поколения: широкохордная лопатка вентилятора из углепластика с титановой накладкой, предлагаемой к использованию в перспективном двигателе ПД-14;
- рабочее колесо турбины с повышенными прочностными характеристиками, изготовленное из керамического композиционного материала по технологии, которая не имеет аналогов в мире.
Приглашаем специалистов отрасли и представителей СМИ посетить экспозицию ЦИАМ на III Международном форуме двигателестроения с 4 по 6 апреля 2018 года: стенд № Е1-01, зал "В", павильон № 75, ВДНХ.
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02.04.2018
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