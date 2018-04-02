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ЦИАМ покажет на МФД-2018 технологии авиадвигателей будущего

03.04.2018 ЦИАМ 248 0
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ГПВРД
Один из экспериментальных ГПВРД, созданных в ЦИАМ.
Источник: Юрий Пономарев / zhukvesti.ru

С 4 по 6 апреля 2018 года Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") примет участие в значимом отраслевом мероприятии - III Международном форуме двигателестроения (МФД-2018).

ЦИАМ представит масштабную экспозицию в выставочной программе Форума и станет активным участником симпозиумов Научно-технического конгресса двигателестроения (НТКД), являющегося признанной дискуссионной площадкой для специалистов отрасли.

Участники НТКД обсудят самые актуальные вопросы современного авиадвигателестроения, в том числе касающиеся перспектив развития воздушно-реактивных и комбинированных двигателей, экологического совершенствования камер сгорания газотурбинных двигателей, применения горюче-смазочных материалов в двигателестроении, совершенствования системы автоматического управления и диагностики двигателей и другие.

Экспозиция ЦИАМ на МФД-2018 продемонстрирует основные достижения и результаты работ по созданию научно-технического задела в обеспечение разработки авиационных двигателей. Гостям стенда Института будут представлены:

  • макет фрагмента гибридной силовой установки, разрабатываемой в направлении "электрификации" и отражающей практическое применение сверхпроводимости в авиационной технике;
  • макет пилотируемого одно- и двухместного самолета с электрической силовой установкой на базе водородных топливных элементов;
  • экспериментальный редуктор привода вентилятора перспективного ТРДД мощностью более 33000 л.с.;
  • демонстратор гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя, на котором при испытаниях в ЦИАМ создаваемая двигателем тяга превысила суммарное аэродинамическое сопротивление модели летательного аппарата при числе Маха набегающего потока М = 7,4;
  • охлаждаемые лопатки турбин, полый диск, оснастки для литья лопаток и другие элементы ГТД, изготовленные из металлических порошковых материалов различными методами аддитивных технологий;
  • созданные с применением новейших технологий детали поршневого и роторно-поршневого двигателей;
  • образцы и модели деталей из композиционных материалов нового поколения: широкохордная лопатка вентилятора из углепластика с титановой накладкой, предлагаемой к использованию в перспективном двигателе ПД-14;
  • рабочее колесо турбины с повышенными прочностными характеристиками, изготовленное из керамического композиционного материала по технологии, которая не имеет аналогов в мире.

Приглашаем специалистов отрасли и представителей СМИ посетить экспозицию ЦИАМ на III Международном форуме двигателестроения с 4 по 6 апреля 2018 года: стенд № Е1-01, зал "В", павильон № 75, ВДНХ.
02.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦИАМ
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ПД-14
Компании
ЦИАМ им. Баранова
Проекты
ГЗЛА

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