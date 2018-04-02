"Росатом" помог защитить объекты Черноморского флота от хакеров



Черноморский флот. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев Черноморский флот. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Специалисты предприятия госкорпорации "Росатом" Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) создали прибор, помогающий обеспечить стопроцентную защиту от взлома выделенных линий оптоволоконной связи, он уже применяется в России на АЭС и на объектах Черноморского флота.

Как сообщается в официальном корпоративном издании российской атомной отрасли "Страна Росатом", речь идет о приборе Fobos-100GL, разработанном в Институте теоретической и математической физики (ИТМФ) РФЯЦ-ВНИИЭФ. Прибор не позволяет нарушителям считывать информацию с оптоволоконных линий.

"Fobos устраняет принципиальную возможность скрытого сбора информации, так как не позволяет снять мощность сигнала выше известного квантового предела", - пояснил в интервью "Стране Росатом" начальник отдела ИТМФ Владимир Шубин.

Если сравнивать Fobos с другими способами обеспечения кибербезопасности, например, с криптографической защитой, то преимущества этого прибора в том, что он не дает ограничений по скорости и количеству каналов в одном волокне, пояснил Шубин.

По его словам, ВНИИЭФ производит прибор серийно, сейчас выпускается его второе поколение. "У нас два основных потребителя: "Росатом" и министерство обороны. Я знаю, что наши Fobos стоят на объектах Черноморского флота и на российских атомных станциях", - сказал Шубин.

Взломать информационную сеть АЭС в России абсолютно невозможно, подчеркнул Шубин. "Fobos сразу обнаружит несанкционированный доступ, даст сигнал о вторжении и прекратит передачу данных. Причем сделает все это на ранней стадии, а не когда уже подключение выполнено. А дальше активируется целая система защиты. Fobos - та ее часть, которая работает непрерывно, в круглосуточном режиме", - отметил он.

Пока прибор работает на выделенных линиях протяженностью до 100 километров, и перед разработчиками стоит задача "заставить" его функционировать на линиях длиной до тысячи километров, добавил Шубин. "Увеличение дальности нужно для подключения предприятий оборонно-промышленного комплекса к вычислительным ресурсам", - пояснил он.