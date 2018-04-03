Ту-22М получит новую версию

Программа создания ПАК ДА была существенно сдвинута по срокам и сокращена по объемам финансирования, но уже к 2021 году может подняться в воздух новая версия Ту-22М, следует из принятой госпрограммы вооружений на 2018–2027 годы, сообщает блог bmpd

(с) Слава Степанов / gelio.livejournal.com

В госпрограмму вооружений (ГПВ-2027) включили программу восстановления в модифицированном виде серийного производства дальних бомбардировщиков Ту-22М; предполагается, что они должны поддержать потенциал российской дальней авиации на ближайшие 20–25 лет.

Возобновлять производство самолетов планируют на Казанском авиационном заводе ПАО "Туполев", который фактически стал подразделением по дальней авиации российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Исследование возможности модификации Ту-22М было начато еще в соответствии с принятой в 2010 году нынешней ГПВ на 2011–2020 годы (НИР "Магнитка").

В ПАО "Туполев" проект радикальной модернизации Ту-22М обозначается как "Изделие 345" (также используется индекс "45-30"), в связи с чем самолет может получить официальный индекс Ту-345 (шифр "145" имел при разработке оригинальный самолет Ту-22М, шифр "245" использовался в 1990-е годы для создания оставшегося на бумаге предыдущего модифицированного варианта с индексом Ту-22М5).

Отмечается, что при создании нового варианта будут активно использовать наработки по проекту Ту-22М3М модернизации строевых самолетов Ту-22М3 ВКС России (по новой ГПВ предусматривается финансирование модернизации в Ту-22М3М 36 строевых машин).

Самолет "345" должен сохранить в основном планер бомбардировщика Ту-22М3, но вместо двигателей НК-25 будет оснащен двумя двигателями НК-32 серии 02. Производство этих двигателей сейчас восстанавливается на ПАО "Кузнецов" в Самаре для ремоторизации нынешних бомбардировщиков Ту-160 и оснащения бомбардировщиков Ту-160М2 новой постройки.

Известно, что самолет "345" будет иметь экипаж из двух человек и будет штатно оснащаться убираемой штангой для дозаправки в воздухе.

Предположительно, "345" получит бортовое радиоэлектронное оборудование, аналогичное модернизированному самолету Ту-160М2.

В настоящее время на Казанском авиационном заводе находятся минимум четыре недостроенных законсервированных планера самолетов Ту-22М3, которые и будут использованы для строительства прототипов и предсерийных образцов восстановленного бомбардировщика. Первый прототип "345" таким образом может быть поднят в воздух уже в 2021 году. Серийное производство может быть организовано в Казани с 2026-2027 годов темпом до трех-четырех самолетов в год.