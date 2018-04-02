Американская армия полностью перешла на новый пистолет
|
|
Вслед за сухопутными войсками США и Корпусом морской пехоты, о переходе на новый пистолет объявили ВВС и ВМФ США. Военные командования ВМС и ВВС США объявили о закупке пистолетов M18 (модификация SIG Sauer P320), передает "Warspot" со ссылкой на портал military.com
kitup.military.com
Согласно официальным сообщениям пресс-служб ВМС и ВВС США, военный флот закупит 60 000 новых пистолетов. На вооружении моряков M18 заменит пистолеты Beretta M9 и Sig Sauer M11. Для военнослужащих ВВС также выбрана версия M18, которая придёт на смену пистолету Beretta M9. Всего ВВС США планируют приобрести 130 000 новых пистолетов.
Новый пистолет будет поставляться в войска в калибре 919 Parabellum, при этом производитель указывает, что оружие является модульным и может быть легко переоборудовано для стрельбы патронами .357SIG и .40 S&W.
Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, Военно-морские силы и Корпус морской пехоты — самостоятельные виды вооружённых сил США, и их командования могут принимать решения об использовании тех или иных моделей оружия. Ранее о закупках пистолетов M17 и M18 объявили армия и Корпус морской пехоты.
|
02.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.03.2018 Морская пехота США заказала 35000 пистолетов M17 и М18
11.01.2018 Компания Glock создала новый пистолет
05.05.2017 Французская армия начала процесс замены автоматов FAMAS на штурмовые винтовки HK416F
24.01.2017 Американская армия заменит пистолеты Beretta M9 на Sig Sauer P320
23.01.2017 Пистолет P320 для любой руки
07.11.2016 Франция и Германия обсуждают возможность совместной закупки автоматических винтовок НК416
14.09.2016 Винтовка Heckler & Koch HK416 названа победителем тендера французской армии
20.06.2016 Неизменная структура мира индийских торговцев оружием (OPEN, Индия)