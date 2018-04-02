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Американская армия полностью перешла на новый пистолет

03.04.2018 Военное обозрение 212 0
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Вслед за сухопутными войсками США и Корпусом морской пехоты, о переходе на новый пистолет объявили ВВС и ВМФ США. Военные командования ВМС и ВВС США объявили о закупке пистолетов M18 (модификация SIG Sauer P320), передает "Warspot" со ссылкой на портал military.com

kitup.military.com

Согласно официальным сообщениям пресс-служб ВМС и ВВС США, военный флот закупит 60 000 новых пистолетов. На вооружении моряков M18 заменит пистолеты Beretta M9 и Sig Sauer M11. Для военнослужащих ВВС также выбрана версия M18, которая придёт на смену пистолету Beretta M9. Всего ВВС США планируют приобрести 130 000 новых пистолетов.

Новый пистолет будет поставляться в войска в калибре 919 Parabellum, при этом производитель указывает, что оружие является модульным и может быть легко переоборудовано для стрельбы патронами .357SIG и .40 S&W.

Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, Военно-морские силы и Корпус морской пехоты — самостоятельные виды вооружённых сил США, и их командования могут принимать решения об использовании тех или иных моделей оружия. Ранее о закупках пистолетов M17 и M18 объявили армия и Корпус морской пехоты.
02.04.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
США
Компании
Beretta
SIG Sauer

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