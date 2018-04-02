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Завод "Алмаз" получил заказ на уменьшенную версию ледокола "Илья Муромец"

03.04.2018 Военное обозрение 188 0
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Судостроительный завод "Алмаз" вслед за крупными верфями Северо-Запада, выполняющими контракты для силовых ведомств, по итогам 2017 года снизил финансовые результаты, однако падение доходов "Алмаза" не связано с резким снижением загрузки, сообщает Коммерсантъ.

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Сообщается, что "результат 2017 года сформировали сторожевые корабли, цены контрактов по которым определялись до валютного обвала 2014 года, что существенно снизило их рентабельность". Чистая прибыль предприятия снизилась с 762,5 до 120,4 млн рублей.

Вместе с тем, по словам гендиректора завода Ильяза Мухутдинова, по итогам 2018 года прибыль снова должна вырасти в связи с запланированной сдачей большего количества заказов: "до конца года пограничной службе ФСБ будут переданы сторожевые корабли "Охотник", "Светляк" и "Пурга", а Министерство обороны получит один морской плавучий кран".

На 2019 год запланирована сдача еще одного плавучего крана и двух патрульных судов для охраны морских биоресурсов. Кроме того, "начата подготовка к строительству мелкосидящего ледокола проекта 21180М для Минобороны". В прошлом году завод произвел заказ на поставку металла для ледокола, в этом году начнутся переговоры с поставщиками оборудования, рассказал гендиректор.

"Контракт на строительство мелкосидящего ледокола стоимостью около 6 млрд рублей подписан с "Алмазом" в прошлом году, судно станет уменьшенной версией ледокола "Илья Муромец", построенного Адмиралтейскими верфями", – говорится в материале.

Отмечается, что заказ на разработку и строительство уменьшенной версии ледокола "продиктован снижением финансовых возможностей Министерства обороны России".
02.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Продукция
22460 Охотник
Компании
Адмиралтейские верфи
АЛМАЗ СФ
Минoбороны РФ
Проекты
10410 Svetljak
21180
21180М

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