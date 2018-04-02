Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Около 1,7 тыс. летних лагерей откроются для юнармейцев в этом году

03.04.2018 ТАСС 236 0
0
Понравилась новость?
 +1
Юнармия
Юнармия.
Источник: Лев Федосеев/ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что в "Юнармию" вступили больше 250 тысяч молодых россиян

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Около 1,7 тыс. патриотических спортивно-оздоровительных летних лагерей откроются для юнармейцев в этом году, сообщил в понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"В этом году мы предполагаем открыть летние спортивно-оздоровительные лагеря патриотического воспитания. У нас их будет порядка 1,7 тыс. по стране", - сказал Шойгу.

Он отметил, что в "Юнармию" на сегодняшний день вступили больше 250 тысяч молодых россиян. "И эта цифра растет. И растет не потому, что мы там как-то гонимся за цифрами, а растет потому, что это крайне востребовано в нашей стране", - подчеркнул глава ведомства.

Министр обратился к главам регионов, руководителям центральных органов военного управления и командующим военных округов с просьбой учитывать интересы "Юнармии" при передаче регионам имущества Минобороны. "Я бы хотел, чтобы вы меня услышали, наша просьба или пожелание. Мы будем передавать наше имущество, которое, естественно, не может быть в дальнейшем востребовано вооруженными силами, с учетом появления юнармейских домов, как раньше были дома пионеров, в городах и в областях", - сказал глава он.

По словам Шойгу, ведомство поддержит такие дома техникой и инструкторами.

"При передаче наших земель и нашего имущества я бы хотел, чтобы все, в том числе департамент имущественных отношений и командующие военными округами имели это ввиду", - заключил Шойгу.
02.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.04 07:47
  • 16
Вместо ПАК ДА будет запущена в производство новая версия дальнего бомбардировщика Ту-22М
  • 03.04 07:35
  • 23
В России создадут роботизированную РСЗО с возможностью поражать вертолеты и беспилотники
  • 03.04 07:19
  • 3
SpaceX создала самый тяговооруженный в мире двигатель
  • 03.04 05:56
  • 2
Фото: вьетнамцы напомнили о величайшем позоре армии США
  • 03.04 05:50
  • 2
Этого не ждал никто: как Россия в 2020 году начала войну против Китая
  • 03.04 04:39
  • 16
Минобороны планирует оснастить все ракетоносцы Ту-160 двигателями НК-32
  • 03.04 04:18
  • 1
"Длинная рука" России станет еще длиннее
  • 03.04 03:52
  • 2
Ту-22М получит новую версию
  • 03.04 01:11
  • 1
Создатель "Ясеней" успешно испытал образец воздухонезависимой установки для малых подлодок
  • 03.04 00:08
  • 3
Индия рассматривает вопрос о приобретении в России истребителей МиГ-29
  • 02.04 23:49
  • 49
Смертельно опасный "Новичок"
  • 02.04 23:37
  • 1
"Адмирал Кузнецов" получит новейший комплекс управления полетами авиации
  • 02.04 23:33
  • 197
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 02.04 22:32
  • 1
Минобороны опубликовало видео запуска ракеты-носителя "Союз"
  • 02.04 22:03
  • 6
Почему нам Запад не нужен, а Китай – опасен
другие обсуждаемые темы