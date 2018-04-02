Около 1,7 тыс. летних лагерей откроются для юнармейцев в этом году
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Юнармия.
Источник: Лев Федосеев/ТАСС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что в "Юнармию" вступили больше 250 тысяч молодых россиян
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Около 1,7 тыс. патриотических спортивно-оздоровительных летних лагерей откроются для юнармейцев в этом году, сообщил в понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.
"В этом году мы предполагаем открыть летние спортивно-оздоровительные лагеря патриотического воспитания. У нас их будет порядка 1,7 тыс. по стране", - сказал Шойгу.
Он отметил, что в "Юнармию" на сегодняшний день вступили больше 250 тысяч молодых россиян. "И эта цифра растет. И растет не потому, что мы там как-то гонимся за цифрами, а растет потому, что это крайне востребовано в нашей стране", - подчеркнул глава ведомства.
Министр обратился к главам регионов, руководителям центральных органов военного управления и командующим военных округов с просьбой учитывать интересы "Юнармии" при передаче регионам имущества Минобороны. "Я бы хотел, чтобы вы меня услышали, наша просьба или пожелание. Мы будем передавать наше имущество, которое, естественно, не может быть в дальнейшем востребовано вооруженными силами, с учетом появления юнармейских домов, как раньше были дома пионеров, в городах и в областях", - сказал глава он.
По словам Шойгу, ведомство поддержит такие дома техникой и инструкторами.
"При передаче наших земель и нашего имущества я бы хотел, чтобы все, в том числе департамент имущественных отношений и командующие военными округами имели это ввиду", - заключил Шойгу.
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02.04.2018
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