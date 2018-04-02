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Источник сообщил, когда Каспийскую флотилию начнут переводить в Дагестан

03.04.2018 РИА Новости 180 0
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Малый ракетный корабль в Каспийском море. Архивное фото
Малый ракетный корабль в Каспийском море. Архивное фото.
Источник: © Фото : Министерство обороны РФ

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Перевод Каспийской флотилии России из Астрахани в дагестанский Каспийск начнется в 2019 году, но возможны сдвиги "вправо", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

О предстоящем перебазировании Каспийской флотилии объявил на сегодняшнем селекторном совещании министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, количество военнослужащих там "будет увеличиваться кратно". Этот шаг, отметил Шойгу, призван укрепить безопасность в Каспийском регионе.

"По факту строительства инфраструктуры - какие-то части отдельные будут переведены (в 2019 году), окончательно корабли там встанут после того, как полностью будет построена инфраструктура", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, все зависит от финансирования, "в плане сроков возможны сдвиги "вправо"".

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
02.04.2018
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