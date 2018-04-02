Первый беспилотник «Почты России» упал после запуска



Дрон «Почты России».

Источник: Андрей Огородник/ТАСС Дрон «Почты России».Источник: Андрей Огородник/ТАСС

Первый беспилотник «Почты России» упал вскоре после взлета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя правительства Бурятии.

Дрон «Почты России». Источник: Андрей Огородник/ТАСС

Как отмечается, Бурятия стала экспериментальной площадкой для первой в России попытки перевезти почтовый груз при помощи беспилотника. Груз должен был быть доставлен за 33 км от столицы Улан-Удэ в село Тарбагатай.

Дрон «Почты России». Источник: Андрей Огородник/ТАСС

«Аппарат запустили по плану, он «встал», а потом что-то пошло не так, и он упал. Пострадавших нет. Выясняются причины инцидента», — заявили в правительстве региона.

Дрон «Почты России», который должен был выполнить тестовый полет по доставке груза массой 2 кг из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй, после крушения, 2 апреля 2018 года. Источник: Андрей Огородник/ТАСС

В сообщении пресс-службы «Почты России», поступившем в «Газету.ru», подчеркивается, что она была приглашена на тестирование в качестве одного из гостей.

«При тестовом запуске беспилотного летательного аппарата в Республике Бурятия произошло нештатное отключение электронного оборудования. Причины неисправности будут установлены после расшифровки телеметрических данных», — говорится в заявлении компании-производителя беспилотника.