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Первый беспилотник «Почты России» упал после запуска

03.04.2018 Газета.ru 160 0
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Дрон «Почты России»
Дрон «Почты России».
Источник: Андрей Огородник/ТАСС

Первый беспилотник «Почты России» упал вскоре после взлета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя правительства Бурятии.


Дрон «Почты России».
Источник: Андрей Огородник/ТАСС

Как отмечается, Бурятия стала экспериментальной площадкой для первой в России попытки перевезти почтовый груз при помощи беспилотника. Груз должен был быть доставлен за 33 км от столицы Улан-Удэ в село Тарбагатай.


Дрон «Почты России».
Источник: Андрей Огородник/ТАСС

«Аппарат запустили по плану, он «встал», а потом что-то пошло не так, и он упал. Пострадавших нет. Выясняются причины инцидента», — заявили в правительстве региона.


Дрон «Почты России», который должен был выполнить тестовый полет по доставке груза массой 2 кг из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй, после крушения, 2 апреля 2018 года.
Источник: Андрей Огородник/ТАСС

В сообщении пресс-службы «Почты России», поступившем в «Газету.ru», подчеркивается, что она была приглашена на тестирование в качестве одного из гостей.


«При тестовом запуске беспилотного летательного аппарата в Республике Бурятия произошло нештатное отключение электронного оборудования. Причины неисправности будут установлены после расшифровки телеметрических данных», — говорится в заявлении компании-производителя беспилотника.
02.04.2018
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Страны
Россия
Проекты
БПЛА

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