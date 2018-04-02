Корабль Черноморского флота "Пытливый" взял курс на Севастополь



Сторожевой корабль черноморского флота Пытливый. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Петросян Сторожевой корабль черноморского флота Пытливый. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Петросян

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Экипаж сторожевого корабля Черноморского флота "Пытливый" начал переход в пункт постоянной дислокации после выполнения задач в Средиземном море, заявил врио начальника отдела информобеспечения ЧФ капитан третьего ранга Алексей Рулёв.

"Сторожевой корабль (СКР) Черноморского флота (ЧФ) "Пытливый" завершил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-Морского флота Российской Федерации (ВМФ РФ) в Средиземном море и взял курс на Севастополь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время корабль осуществляет проход проливов Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море.