Шойгу: профессиональный отбор призывников должен повысить качество комплектования ВС РФ



Осенний призыв на военную службу в Омске.

Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко Осенний призыв на военную службу в Омске.Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Глава Минобороны напомнил, что 1 апреля началась весенняя призывная кампания, которая продлится до 15 июля. На военную службу планируется призвать 128 тыс. человек

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Профессиональный отбор призывников, внедренный в Вооруженных силах, должен существенно повысить качество комплектования войск. Об этом в понедельник сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Он отметил, что с этого года действуют некоторые законодательные изменения, связанные с призывом на военную службу. "Первое. Теперь молодой человек, если ему меньше 27 лет и ранее он был признан ограниченно годным к военной службе, при желании, обращаю на это внимание, при желании может пройти повторное медосвидетельствование и при отсутствии противопоказаний отдать свой долг Родине", - сказал Шойгу.

"Второе изменение касается профессионального отбора. Он стал неотъемлемой частью не только подготовки к военной службе, но и призыва, что должно существенно повысить качество комплектования вооруженных сил", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что в соответствии с указом президента РФ 1 апреля началась весенняя призывная кампания, которая продлится до 15 июля. На военную службу планируется призвать 128 тыс. человек, в том числе 113840 молодых людей для ВС РФ, что на 10% меньше, чем прошлой весной.

"Прошу главнокомандующих видами вооруженных сил, командующих родами войск и войсками военных округов обеспечить подготовку жилищно-казарменного фонда к размещению новобранцев, назначение их на должности с учетом военноучетных специальностей, создать условия для скорейшей адаптации к армейским условиям, не допустить случаев заболевания военнослужащих", - поручил глава Минобороны.