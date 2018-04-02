США передали патрульные катера Береговой охране Вьетнама
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Катер Metal Shark 28 Defiant.
Источник: www.dmilt.com
ЦАМТО, 2 апреля. В ходе визита в Ханой командующего Тихоокеанским командованием Береговой охраны США вице-адмирала Фреда М.Мидгетта Береговой охране Вьетнама были переданы шесть новых скоростных патрульных катеров компании Metal Shark.
Как сообщило посольство США в Ханое, пакет поставки, помимо катеров, включает оборудование для технического обслуживания, подъемник для катеров, машины для буксировки, тренажер навигационного оборудования. Кроме того, предусмотрено создание инфраструктуры и учебного центра. Общая стоимость оборудования и услуг составила 20 млн. долл.
Судя по фотографиям, Береговой охране Вьетнама вновь поставлены разработанные Metal Shark 13-метровые патрульные катера класса "Дефиант-45". Они поступят на вооружение 4-го регионального командования Береговой охраны Вьетнама.
Как сообщал ЦАМТО, в 2007 году США впервые ослабили действовавшее длительное время эмбарго на экспорт вооружений во Вьетнам, разрешив продажу Ханою нелетального оружия. В октябре 2014 года была разрешена поставка летальных систем и оборудования для обеспечения безопасности на море. В июне 2015 года в ходе визита в СРВ министр обороны США Эштон Картер объявил о выделении Вьетнаму 18 млн. долл. на закупку патрульных катеров. Это позволило летом 2015 года заключить с компанией Metal Shark контракт на поставку шести катеров для Береговой охраны Вьетнама. Катера были поставлены в мае 2017 года без вооружения.
В ходе трехдневного визита в Ханой 23 мая 2016 года президент США Барак Обама объявил о полной отмене эмбарго на поставку летальных вооружений СРВ. Очевидно, что данное решение направлено на поддержку развивающихся американо-вьетнамских отношений и противодействие быстро растущему влиянию Китая в регионе.
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02.04.2018
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