Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

США передали патрульные катера Береговой охране Вьетнама

03.04.2018 ЦАМТО 179 0
0
Понравилась новость?
 0
Катер Metal Shark 28 Defiant
Катер Metal Shark 28 Defiant.
Источник: www.dmilt.com

ЦАМТО, 2 апреля. В ходе визита в Ханой командующего Тихоокеанским командованием Береговой охраны США вице-адмирала Фреда М.Мидгетта Береговой охране Вьетнама были переданы шесть новых скоростных патрульных катеров компании Metal Shark.

Как сообщило посольство США в Ханое, пакет поставки, помимо катеров, включает оборудование для технического обслуживания, подъемник для катеров, машины для буксировки, тренажер навигационного оборудования. Кроме того, предусмотрено создание инфраструктуры и учебного центра. Общая стоимость оборудования и услуг составила 20 млн. долл.

Судя по фотографиям, Береговой охране Вьетнама вновь поставлены разработанные Metal Shark 13-метровые патрульные катера класса "Дефиант-45". Они поступят на вооружение 4-го регионального командования Береговой охраны Вьетнама.

Как сообщал ЦАМТО, в 2007 году США впервые ослабили действовавшее длительное время эмбарго на экспорт вооружений во Вьетнам, разрешив продажу Ханою нелетального оружия. В октябре 2014 года была разрешена поставка летальных систем и оборудования для обеспечения безопасности на море. В июне 2015 года в ходе визита в СРВ министр обороны США Эштон Картер объявил о выделении Вьетнаму 18 млн. долл. на закупку патрульных катеров. Это позволило летом 2015 года заключить с компанией Metal Shark контракт на поставку шести катеров для Береговой охраны Вьетнама. Катера были поставлены в мае 2017 года без вооружения.

В ходе трехдневного визита в Ханой 23 мая 2016 года президент США Барак Обама объявил о полной отмене эмбарго на поставку летальных вооружений СРВ. Очевидно, что данное решение направлено на поддержку развивающихся американо-вьетнамских отношений и противодействие быстро растущему влиянию Китая в регионе.
02.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Китай
США
Персоны
Барак Обама
Проекты
ОНД

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.04 07:47
  • 16
Вместо ПАК ДА будет запущена в производство новая версия дальнего бомбардировщика Ту-22М
  • 03.04 07:35
  • 23
В России создадут роботизированную РСЗО с возможностью поражать вертолеты и беспилотники
  • 03.04 07:19
  • 3
SpaceX создала самый тяговооруженный в мире двигатель
  • 03.04 05:56
  • 2
Фото: вьетнамцы напомнили о величайшем позоре армии США
  • 03.04 05:50
  • 2
Этого не ждал никто: как Россия в 2020 году начала войну против Китая
  • 03.04 04:39
  • 16
Минобороны планирует оснастить все ракетоносцы Ту-160 двигателями НК-32
  • 03.04 04:18
  • 1
"Длинная рука" России станет еще длиннее
  • 03.04 03:52
  • 2
Ту-22М получит новую версию
  • 03.04 01:11
  • 1
Создатель "Ясеней" успешно испытал образец воздухонезависимой установки для малых подлодок
  • 03.04 00:08
  • 3
Индия рассматривает вопрос о приобретении в России истребителей МиГ-29
  • 02.04 23:49
  • 49
Смертельно опасный "Новичок"
  • 02.04 23:37
  • 1
"Адмирал Кузнецов" получит новейший комплекс управления полетами авиации
  • 02.04 23:33
  • 197
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 02.04 22:32
  • 1
Минобороны опубликовало видео запуска ракеты-носителя "Союз"
  • 02.04 22:03
  • 6
Почему нам Запад не нужен, а Китай – опасен
другие обсуждаемые темы