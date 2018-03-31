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Сирия: смертоносный "МиниТОС" продолжает уничтожать террористов

03.04.2018 Вестник Мордовии 228 0
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Сирийская армия продолжает активное применение реактивных установок на шасси БМП-1. Военные эксперты считают такие боевые машины своего рода аналогами российского ТОС-1А.

Фото: "Отвага2004"

Данные РСЗО имеют обозначение "Вулкан". Направляющие и сами боеприпасы для них изготавливаются в Сирии. При производстве используются элементы серийных изделий, ранее закупленных за рубежом. Специалисты отмечают, что все выполнено на достаточно высоком уровне. Фотографии готовых к применению 240-мм реактивных снарядов появились в Сети.

Фото: "Отвага2004"

Основной недостаток такого оружия - малая дальность стрельбы, всего лишь несколько километров. Однако, как правило, применение таких миниТОСов эффективно для уничтожения укреплений противника. И это не раз было успешно продемонстрировано в реальных боях.

Фото: "Отвага2004"

Кроме РСЗО "Вулкан" в Сирии налажено производство других реактивных установок. Причем с завидной регулярностью сирийские военные продолжают демонстрировать новые образцы.


Дмитрий Лемешко
31.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
БМП-1
Солнцепёк

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