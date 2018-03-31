Сирия: смертоносный "МиниТОС" продолжает уничтожать террористов
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Сирийская армия продолжает активное применение реактивных установок на шасси БМП-1. Военные эксперты считают такие боевые машины своего рода аналогами российского ТОС-1А.
Фото: "Отвага2004"
Данные РСЗО имеют обозначение "Вулкан". Направляющие и сами боеприпасы для них изготавливаются в Сирии. При производстве используются элементы серийных изделий, ранее закупленных за рубежом. Специалисты отмечают, что все выполнено на достаточно высоком уровне. Фотографии готовых к применению 240-мм реактивных снарядов появились в Сети.
Фото: "Отвага2004"
Основной недостаток такого оружия - малая дальность стрельбы, всего лишь несколько километров. Однако, как правило, применение таких миниТОСов эффективно для уничтожения укреплений противника. И это не раз было успешно продемонстрировано в реальных боях.
Фото: "Отвага2004"
Кроме РСЗО "Вулкан" в Сирии налажено производство других реактивных установок. Причем с завидной регулярностью сирийские военные продолжают демонстрировать новые образцы.
Дмитрий Лемешко
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31.03.2018
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