На базе Т-15 "Армата" появится "русская Меркава"



БМП Т-15 (объект 149) с комплексом активной защиты «Афганит».

Источник: УКБТМ БМП Т-15 (объект 149) с комплексом активной защиты «Афганит».Источник: УКБТМ

На базе тяжелой унифицированной платформы "Армата" запланировано создание целого семейства бронированных машин различного предназначения. В настоящее время обсуждается необходимость создания так называемой "русской Меркавы" - вариантов БМП Т-15 с танковым вооружением. Они войдут состав "тяжелых соединений" сухопутных войск Российской армии. Об этом сообщают источники в ВПК РФ.

Речь идет о возможности оснащения части боевых машин пехоты унифицированным боевым модулем, который создан по теме "Прорыв 3". В настоящее время мы его видим на модернизированном танке Т-90М.

Как ожидается, на новинке должна остаться возможность транспортировки мотострелков, однако в несколько сокращенном составе.

Специалисты подчеркивают, что новая версия тяжелой БМП не должна заменять танки Т-14, а быть их дополнением на поле боя. Они будут находиться в одних батальонах вместе с обычными Т-15.

Мощная 125-мм пушка позволит осуществлять эффективную огневую поддержку, как в наступлении, так и в обороне.

Успешной эксплуатации техники будет способствовать полная унификация по корпусу, двигательному отсеку и ходовой части.

Сергей Петров

Иллюстрация из архива Алексея Хлопотова