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Фото: вьетнамцы напомнили о величайшем позоре армии США

03.04.2018 Вестник Мордовии 592 2
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Фото: soha.vn

Гигантская свалка уничтоженной американской военной техники, на которой можно увидеть бронетраспортеры М113, танки М48, самоходные орудия, всевозможные грузовики. Фотографии полного разгрома южновьетнамских марионеток США разместил у себя портал soha.vn.

Фото: soha.vn

Весной 1975 маленькая страна в Юго-Восточной Азии смогла победить самую могущественную империалистическую державу - США. Конечно, значительную роль в этом успехе сыграла военная помощь СССР, других стран существовавшего тогда Варшавского договора, Китая.

Фото: soha.vn

Но ничего не получилось бы, если бы не было бы решимости вьетнамского народа, его готовности умирать под жесточайшими ковровыми бомбардировками, огненным напалмовым дождем, терпеть неимоверные лишения. Все во имя одной цели - победить.

Фото: soha.vn

Наверное, стоить напомнить, что Вьетнам получал не самые новые образцы советских вооружения. В боях в основном применялась техника сороковых и пятидесятых годов. В это время современное, разрешенное к экспорту, оружие шло на Ближний Восток, где наши арабские союзники в большинстве своем его бездарно теряли, много раз зависая над бездной полного поражения.

Вьетнамцы, также шла вперед через череду провалов. Но всякий раз, неся потери во много раз превышающие американские, "люди в черных пижамах" были готовы начать все заново. Наверное, поэтому вьетнамский опыт так тщательно изучается военными всего мира. Многое актуально до сих пор, какие бы там революции в военном деле не происходили.

Фото: soha.vn

И опубликованные уникальные фотографии должны еще раз напомнить империалистическим агрессорам, что все их надежды о мировом господстве могут развиться о волю свободных, мужественных и самоотверженных людей.


Дмитрий Лемешко
01.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Китай
Польша
Россия
США
Продукция
M113 БТР

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Восход
13807
№1
03.04.2018 02:29
Цитата, q
не самые новые образцы советских вооружения
ний

Цитата, q
Вьетнамцы, также шла вперед через череду провалов
шли

Цитата, q
Многое актуально
из этого?

Цитата, q
могут развиться о волю свободных
разбиться?

Автор видимо очень устал. Но в целом поставил плюс.
0
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RU
Друг Георгия
803
№2
03.04.2018 05:56
)) Да уж, гейропейцы "подзабыли" эту страничку истории, коль так поддерживают эту страмОту до сих пор! ;D ;D ;D А стоило бы поворошить прошлое, для принятий решений в будущем!...
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