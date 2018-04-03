Фото: вьетнамцы напомнили о величайшем позоре армии США
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Фото: soha.vn
Гигантская свалка уничтоженной американской военной техники, на которой можно увидеть бронетраспортеры М113, танки М48, самоходные орудия, всевозможные грузовики. Фотографии полного разгрома южновьетнамских марионеток США разместил у себя портал soha.vn.
Фото: soha.vn
Весной 1975 маленькая страна в Юго-Восточной Азии смогла победить самую могущественную империалистическую державу - США. Конечно, значительную роль в этом успехе сыграла военная помощь СССР, других стран существовавшего тогда Варшавского договора, Китая.
Фото: soha.vn
Но ничего не получилось бы, если бы не было бы решимости вьетнамского народа, его готовности умирать под жесточайшими ковровыми бомбардировками, огненным напалмовым дождем, терпеть неимоверные лишения. Все во имя одной цели - победить.
Фото: soha.vn
Наверное, стоить напомнить, что Вьетнам получал не самые новые образцы советских вооружения. В боях в основном применялась техника сороковых и пятидесятых годов. В это время современное, разрешенное к экспорту, оружие шло на Ближний Восток, где наши арабские союзники в большинстве своем его бездарно теряли, много раз зависая над бездной полного поражения.
Вьетнамцы, также шла вперед через череду провалов. Но всякий раз, неся потери во много раз превышающие американские, "люди в черных пижамах" были готовы начать все заново. Наверное, поэтому вьетнамский опыт так тщательно изучается военными всего мира. Многое актуально до сих пор, какие бы там революции в военном деле не происходили.
Фото: soha.vn
И опубликованные уникальные фотографии должны еще раз напомнить империалистическим агрессорам, что все их надежды о мировом господстве могут развиться о волю свободных, мужественных и самоотверженных людей.
Дмитрий Лемешко
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01.04.2018
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№1
03.04.2018 02:29
Цитата, q
не самые новые образцы советских вооруженияний
Цитата, q
Вьетнамцы, также шла вперед через череду проваловшли
Цитата, q
Многое актуальноиз этого?
Цитата, q
могут развиться о волю свободныхразбиться?
Автор видимо очень устал. Но в целом поставил плюс.
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