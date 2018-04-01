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Сирийский опыт: для бронетехники нужна новая версия КОЭП "Штора"

03.04.2018 Вестник Мордовии 245 0
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T-80U_with_Shtora
Комплекс "Штора" в действии. Источник: Военное обозрение.

Сирийская война, а также ряд других конфликтов последнего времени в очередной продемонстрировали, что невозможно обойтись без основных боевых танков. То же самое касается боевых машин пехоты, бронетранспортеров, бронеавтомобилей различного предназначения.

Особенностью последнего этапа сирийской компании стало широкое использование комплексов оптико - электронного подавления (КОЭП). Речь идет о российской "Шторе", которая применяется на Т-90 и Т-90А. Известны также сирийские "Sarab" трех модификаций. Их монтируют не только на Т-72, но и на устаревшие Т-62, Т-55, а также на БМП-1 и ЗСУ-23-4.

К сожалению, данные системы могут эффективно бороться лишь с ПТРК второго поколения, а в армиях многих государств уже есть ракеты третьего, действующие по принципу "выстрелил - забыл". Например, Грузия недавно получила американские "Джавелины".

По мнению военных экспертов, наряду с комплексами активной защиты, которые способны уничтожать на подлете атакующие противотанковые боеприпасы, необходимо создавать новые варианты КОЭП.

Активная защита более дорогая, она опасна не только для противника, но и для своих войск. К тому же запас поражающих элементов на танке или другой бронемашине ограничен, и все заканчивается в самый неподходящий момент.

Поэтому, как мы уже писали, необходимо широко внедрять эффективные средства обнаружения подлетающих боеприпасов, которые вместе с компактными лазерами способными выводить из строя головки самонаведения ПТУР, они надежно обезопасят бронетехнику.


Лев Романов
01.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Россия
Сирия
США
Продукция
Javelin ПТРК
БМП-1
Т-55
Т-62
Т-72
Т-90 "Владимир"
Шилка

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