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Российские военные успешно испытали новую модернизированную противоракету

03.04.2018 Известия.ru 255 0
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Пуск модернизированной противоракеты системы ПРО
Пуск модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Боевой расчет ВКС России успешно провел испытания новой модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан). Об этом сообщила газета "Красная звезда".

"Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время", –– приводит издание сообщение замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майора Андрея Приходько.

Система ПРО, состоящая на вооружении ВКС, предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения. Также она выполняет задачи по контролю космического пространства.

12 февраля сообщалось, что на полигоне Сары-Шаган была испытана новая противоракета ПРС-1М.

Одно из главных отличий новейшего комплекса от предшественников в том, что он полностью автоматизирован. Теперь вводить вручную команду на запуск не требуется.

 
02.04.2018
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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
ПРС-1М
Проекты
СККП

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