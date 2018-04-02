Российские военные успешно испытали новую модернизированную противоракету
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Пуск модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Боевой расчет ВКС России успешно провел испытания новой модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан). Об этом сообщила газета "Красная звезда".
"Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время", –– приводит издание сообщение замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майора Андрея Приходько.
Система ПРО, состоящая на вооружении ВКС, предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения. Также она выполняет задачи по контролю космического пространства.
12 февраля сообщалось, что на полигоне Сары-Шаган была испытана новая противоракета ПРС-1М.
Одно из главных отличий новейшего комплекса от предшественников в том, что он полностью автоматизирован. Теперь вводить вручную команду на запуск не требуется.
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02.04.2018
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