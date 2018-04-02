На учениях РВСН в Свердловской области условных диверсантов блокировали минными заградителями



ПГРК "Ярс".

Источник: Минобороны РФ ПГРК "Ярс".Источник: Минобороны РФ

ЦАМТО, 2 апреля. В ходе командно-штабного учения РВСН, проходящего в Свердловской области, инженерные подразделения Тагильского ракетного соединения обнаружили и разминировали учебные мины на маршрутах движения колонны ПГРК "Ярс".

Минирование дорог осуществлялось группами обозначения, имитирующими диверсионно-разведывательные формирования, с использованием средств дистанционного минирования.

По замыслу учения, для срыва маневра частей и подразделений обеспечения, диверсанты уничтожили искусственное дорожное сооружение, участок протяженностью 200 м.

Для дальнейшего прохождения колонны частей и подразделений обеспечения и охраны военные инженеры оборудовали обходной маршрут протяженностью 1200 м и подразделения обеспечения прибыли в полевой район в установленное время.

Для решения данной задачи привлекалась инженерно-геологическая лаборатория ракетного соединения.

На подступах к полевым позициям была обнаружена диверсионно-разведывательная группа противника. По решению командира дивизии, для ее локализации, а также дальнейшего прикрытия диверсионно-опасных направлений, был использован подвижный отряд заграждения соединения с применением УМЗ (универсальных минных заградителей).

Подвижный отряд заграждения провел ускоренное минирование местности противопехотными минами кассетного снаряжения, установив минное поле протяженностью около 1800 м.

Кроме того, в позиционных районах проводятся мероприятия по наращиванию инженерного оборудования и маскировки мест расположения частей и подразделений, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.